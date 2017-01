Postbauer-Henger Union spendet für Palliativ-Station

CSU, FU und JU überreichen Scheck mit Weihnachtsmarkt-Erlös - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Die Postbauer-Henger CSU, die Frauen Union und die Junge Union haben ihr Füllhorn ausgeschüttet: Der Erlös beim Weihnachtsmarkt ging an die Palliativ-Station des Neumarkter Klinikums.

Die Postbauer-Henger CSU, die Frauen Union und die Junge Union haben ihr Füllhorn ausgeschüttet. © Günter Distler



Erwirtschaftet haben die drei das Geld durch den Verkauf von handfesten Speisen: Die JU bot am gemeinsamen Stand Obatzd‘n an, die FU hatte einen großen Top Kartoffelsuppe dabei und die CSU wartete traditionell mit Leberkäs, Schnaps und Bier auf. Es kamen 800 Euro zusammen; der Erlös, so Horst Kratzer (l.), wird jedes Jahr einer karitativen Einrichtung gespendet. Für die JU war Maximilian Fiehl bei der Übergabe, für die FU Christine Purbach und Regina Vogelsang. Vom Klinikum kamen stellvertretender Vorstand Alfons Bauer, Werner Eibner, stellvertretender Teamleiter der Palliativ-Station, und Simon Leins.

