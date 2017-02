Powerfrau Felicia Peters heizt im Kish in Po-He ein

"Felicious" gastiert mit Soul-, Rock- und Pop-Nummern am 24. Februar in Postbauer-Heng

POSTBAUER-HENG - Die Band "Felicious" spielt am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr im KiSH in Postbauer-Heng.

„Felicious“ gibt am kommenden Freitag ein Gastspiel im Kish. © Foto: Harald Leis/oh



Die vierköpfige Soul-Rock-Popband wurde von der Sängerin und Bratschistin Felicia Peters in Fürth gegründet. Die mal sanfte, mal powervolle Stimme der aus Ohio stammenden Künstlerin ist deutschlandweit bekannt durch zahlreiche Musikprojekte. Aber die Band "Felicious" ist ihre erste und diejenige, die der Sängerin am meisten am Herzen liegt.

Bei Open-Air-Events, Geschäfts- und Privatfeiern sowie Kulturveranstaltungen auf über 800 Bühnen von Hannover bis Villach sind sie aufgetreten. Mit viel Lust, Liebe und Leidenschaft präsentiert das Quartett seine eigenen Interpretationen von bekannten Künstlern wie Lenny Kravitz , Tracy Chapman, Tina Turner, Cheryl Crow, Pink, Red Hot Chili Peppers, Bob Marley, Rick James und vielen anderen. Mit der Unterstützung ihrer langjährigen Freunde und Kollegen, Marcus Klinger (Gitarre), Eric Obst, (Drums) und als Neuzugang Manfred Schimke (Bass), wird die Frontfrau das Publikum mit ihrem Charme, Humor, Temperament und musikalischen Können sicherlich überzeugen.

Kartenvorverkauf im Blickpunkt Augenoptik Postbauer-Heng und online bei frankentipps.de

