Prächtige Kaltblüter zogen mächtige Holzstämme

Pferdetag in Pollanten: Frauen haben in der Männerdomäne Einzug gehalten

BERCHING/POLLANTEN - Zum 11. Mal ging gestern der Pferdetag mit einem spektakulären Holzrücke-Wettbewerb auf der Kutscheralm des Pollantener Pferdezüchters Hans Luber über die Bühne. In der Männerdomäne erobern sich zunehmend auch Frauen Anerkennung, Preise und Titel.

Prächtige Pferde sind es, die da in Pollanten die massiven Holzstämme präzise von A nach B gezogen haben. © Foto: Edgar Pfrogner



19 Fuhrmänner und drei Fuhrfrauen mit ihren Pferden, überwiegend Kaltblütern, sind beim Wettbewerb der Einspänner am Start. Zwölf Minuten haben sie Zeit, einen durchaus anspruchsvollen Parcours zu durchlaufen, möglichst zügig und fehlerfrei. Die Pferde ziehen einen Holzstamm hinter sich her, werden von ihrem Fuhrmann entweder mit der Zupfleine oder der Einspännerleine geführt und gehorchen aufs Wort.

Es gilt, Hindernisse zu durchlaufen, ohne sie zu berühren, den Stamm in Millimeterarbeit so zu rücken, dass damit ein Holzpflock umgestoßen wird, ihn über einem auf dem Boden liegenden Holzstock in die Waage zu bringen und ihn auf einen Anhänger in die Höhe zu ziehen und zum Liegen zu bringen, ohne dass er auf der anderen Seite wieder herunterfällt - eine Aufgabe, an der viele scheitern, was vom fachkundigen Publikum mit einem lauten Aufstöhnen begleitet wird. Umso größer ist der Applaus, wenn es klappt.

Belgische Meisterin am Start

Seinen Ursprung hat der Wettbewerb, den Pferdefreund Hans Luber seit Jahren veranstaltet, im Holzerwerb. An Stellen, wo im Wald keine Maschine mehr hinkommt, sind die Pferde gefragt. Eine harte und auch gefährliche Arbeit, berichten die drei Frauen des Wettbewerbs. Dennoch mischen sie erfolgreich mit. Julia Zenner (42) zum Beispiel wurde vergangenes Jahr zum Beispiel belgische Meisterin.

Einen ausführlichen Bericht über den Pferdetag in Pollanten gibt es in der Montagsausgabe der Neumarkter Nachrichten "(9.April 2018).

CHRISTINE ANNESER