Preisträger preist Pausenbrot-Prüfstelle an

Landkreis verleiht in Burggriesbach seine Umweltpreise an Grund- und Mittelschulen — Drei erste Plätze - vor 1 Stunde

NEUMARKT/FREYSTADT - In einem Festakt in der Aula der Grundschule Burggriesbach wurden die 24 teilnehmenden Grund- und Mittelschulen aus dem gesamten Landkreis mit dem Umweltpreis 2016 ausgezeichnet.

In der Grundschule Burggriesbach stellten Schulen aus dem Landkreis ihre Umweltideen vor. Die Burggriesbacher, Sieger eines ersten Preises, präsentierten in einem Sketch ihre „Pausenbrot-Prüfmaschine“. © Fotos: Anne Schöll



Von den meisten Einrichtungen waren Schüler-Lehrer-Delegationen gekommen, um die Preise persönlich in Empfang zu nehmen und ihre Projekte den anderen Gästen vorzustellen.

Die Burggriesbacher Schulleiterin Eva Otto-Greiner freute sich, dass für die Preisverleihung ihre Schule ausgewählt wurde. Die Grundschule Burggriesbach erhielt für ihre Bemühungen in Sachen Natur, gesunde Lebensweise und Umweltschutz mit drei weiteren einem ersten Platz.

Schulamtsdirektor Franz Hübl stellte fest: "Es ist sehr schwierig, die Preisträger einzuordnen, denn eigentlich hätte es lauter erste Preise geben müssen." Er dankte dem Landratsamt für die Bereitstellung der Preisgelder in einer Gesamthöhe von 3100 Euro. "Es ist gut angelegt."

Landrat Willibald Gailler erinnerte, der Preis sei erstmals 1994 ausgelobt worden und seither ein Selbstläufer. "Er kommt gut an." Umweltbegeisterung, eine gesunde Lebensweise, intakte Natur: Vielfältige Ideen entstünden zu diesen Themen und würden auch umgesetzt. "Wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt, dass jeder persönlich etwas dazu tut."









Mit dem "Haus am Habsberg" leiste der Landkreis seinen Teil: Es wurde vor zehn Jahren eröffnet, beackert unterschiedlichste Themenfelder "rund um Natur und Umwelt" und wurde inzwischen auch schon von 90 Schulklassen besucht. Gailler dankte den Lehrern für die hervorragende Umwelterziehung und erwähnte die Obst- und Gartenbauvereine lobend, die in ihren Kinder- und Jugendgruppen die nächste Generation an Natur und Umwelt heranführen.

Bei der Prämierung wurden die Grund- und Mittelschulen Lauterhofen, Berg und Seubersdorf, die Mittelschule Parsberg, die Grundschulen Pyrbaum, Neumarkt-Wolfstein und Hohenfels sowie die Jura-Montessori Schule Sulzbürg mit dritten Preisen zu je 100 Euro samt einer Urkunde bedacht.

Zweite Preise in Höhe von jeweils 150 Euro gingen an die Grundschulen Theo-Betz, Neumarkt, Sindlbach, Pölling, Parsberg und Woffenbach, die Mittelschule Weinberger Straße, Neumarkt, die Grund- und Mittelschulen Velburg, Berching, Deining, Berngau, Freystadt und Dietfurt.

Mit einer Summe von 250 Euro waren die ersten Preise dotiert, die an die Grundschulen Burggriesbach, Holzheim, Neumarkt-Hasenheide und Breitenbrunn vergeben wurden.

as