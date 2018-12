Premiere: K3-Musikantenstammtisch im Casino

NEUMARKT - Am Donnerstag, 20. Dezember, um 19 Uhr soll es mit "Musi Jam", dem Musikantenstammtisch des K3, weitergehen. So wie in Zukunft an jedem dritten Donnerstag im Monat, wenn der nicht gerade auf einen Feiertag fällt. Also merke: K3 am 3. Donnerstag.

Ran an die Instrumente: Das K3 lädt jeden dritten Donnerstag im Monat ins Casino am Flughafen Neumarkt ein. © Roland Fengler



Treffpunkt ist das Casino des Flughafens in der Nürnberger Straße. Dort gibt es keinen Verzehrzwang, das Bier und andere Getränke sind gut und preiswert, man kann seine Brotzeit selber mitbringen.

Es war alles geboten beim ersten Musiker-Stammtisch im Casino der Fliegerhalle in der Nürnberger Straße, von Volksmusik, Folk, Balladen, bis Rock und vereinzelt auch Schlagern. Die Musiker hatten keine Berührungsängste. Jeder konnte mitmachen – die meisten taten es oder hörten einfach nur zu.

Natürlich ist ein Musiker-Stammtisch auch ein Anlass für geselliges Beisammensein. Aber eben nicht nur. Was die Macher wollen: natürlich feiern, reden, lachen, anstoßen; offen sein für jeden der kommt, egal ob Musiker oder Zuhörer; sich kein Programm oder eine Richtung vorschreiben lassen; jedem, der mag, mal eine kleine Bühne bieten; gemeinsam Musik machen ohne großen technischen Aufwand.

Was sie nicht wollen: eine Veranstaltung, bei der man sich anmelden oder bei irgendeinem Verein Mitglied sein muss; mit Eintritt Geld verdienen (der Eintritt ist frei, Gema-Gebühren wird über Spenden finanziert); Selbstdarsteller, die den ganzen Abend allein bestreiten wollen. Jeder muss akzeptieren, dass ab dem zweiten Song andere mitmachen dürfen. Eine richtige "Bühne" gibt es nicht. Jeder spielt an dem Platz, wo er gerade sitzt.

Eingeladen sind aufgeschlossene Musiker aller Richtungen, alle Instrumente sind willkommen (müssen aber selbst mitgebracht werden). Ein Satz Rhythmusinstrumente ist da, auch ein Keyboard mit Standardsounds. Es gibt ein kleines Mischpult, zwei Mikros und eine ausreichend dimensionierte Aktivbox. Grundsätzlich gilt das Motto "unplugged". Eingeladen sind alle Zuhörer, die offen sind für das was kommt, was auch immer.

