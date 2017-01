Prinzenpaar probt den Eröffnungswalzer

Hechtonia-Eröffnungsball in der Berchinger Europahalle — „Tom Lorenz Band“ spielt und Garden trainieren - vor 2 Stunden

BERCHING - Die Hechtonia startet mit dem Eröffnungsball in der Berchinger Europahalle am Samstag, 7. Januar, in die „fünfte Jahreszeit“.

Narren an der Macht: Am 11. 11. um 11 Uhr 11 hat Bürgermeister Eisenreich den symbolischen Rathausschlüssel in Form einer großen Brezel an das Prinzenpaar Bea und Florian übergeben. © Foto: Anton Karg



„Hecht Helau“: Mit dem „Rathaussturm“ hat die Berchinger Faschingsgesellschaft Hechtonia am 11.11. um 11 Uhr 11 bereits „förmlich“ das Rathaus der Stadt Berching im Handstreich erobert. Doch nun wird es tatsächlich „ernst“.

Mit dem traditionellen Eröffnungsball in der Europahalle startet die Hechtonia an diesem Samstag, 7. Januar, „fulminant“, wie Amon sagt, in die „fünfte Jahreszeit“, die am Faschingsdienstag, 28. Februar, mit dem Endspurt und dem „Geldbeutelwaschen“ im Winklersaal endet.

Für alle Tänzerinnen und Tänzer konnte die Hechtonia für den Eröffnungsball wieder die „Tom Lorenz Band“ verpflichten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. So werden seit einigen Wochen die Garden von Verena Edbauer und Ruth Mühlbauer trainiert — und auch das neue Prinzenpaar Bea I. und Florian I. musste den Eröffnungswalzer einstudieren.

Gardetreffen in Europahalle

Weitere Termine stehen auch schon längst fest. Das Gardetreffen 2017 mit attraktiven Tanzgruppen und Faschingsvereinen in der Europahalle findet am Sonntag, 15. Januar, statt. Der Faschingsumzug wird einige Wochen später am Sonntag, 26. Februar, abgehalten.

kaa