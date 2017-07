In der Grundschule Wolfstein führte die Musical-AG zum Abschluss der Projektwoche "Kunst und Farbe" das Musical "Die Buntinger kommen" auf. Über Monate hatten die Schüler dafür geprobt. Dreimal zeigten sie ihr Musical am Freitag vor ihren Mitschülern. Am Freitag fand auch die Vernissage zur Projektwoche statt, bei der die entstandenen Kunstwerke besichtigt werden konnten. © Helmut Sturm