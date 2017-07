Prosit auf den neuen Neumarkter Volksfestkrug

1500 Stück ab Freitag zu haben - Motiv von Schülern entworfen - vor 1 Stunde

NEUMARKJT - „Jetzt ist der Volksfestkrug fertig“, sagte OB Thomas Thumann und war sicher, „dass das Bier daraus besonders gut schmeckt“. Wie berichtet, hatte die Neumarkter Lammsbräu einen Wettbewerb ausgelobt, an dem sich acht Schülerinnen des Ostendorfer Gymnasiums beteiligten.

Das „Tanzende Paar in Tracht“ von Camie Moosburger (Mitte) machte das Rennen. Sie und ihre Mitbewerberinnen Johanna Skalet (links) und Sonja Meier (rechts) waren mit Kunstlehrerin Nicola Thumann dabei, als die fertigen Tonkrüge vorgestellt wurden. © nn/Foto: Günter Distler



Das „Tanzende Paar in Tracht“ von Camie Moosburger (Mitte) machte das Rennen. Sie und ihre Mitbewerberinnen Johanna Skalet (links) und Sonja Meier (rechts) waren mit Kunstlehrerin Nicola Thumann dabei, als die fertigen Tonkrüge vorgestellt wurden. Foto: nn/Foto: Günter Distler



Aus diesen Motiven wählte eine Jury drei aus. Bei der öffentlichen Abstimmung fiel das Votum eindeutig für das „Tanzende Paar in Tracht“ von Camie Moosburger aus. Sie und ihre Mitbewerberinnen Johanna Skalet und Sonja Meier waren mit Kunstlehrerin Nicola Thumann dabei, als die fertigen Tonkrüge vorgestellt wurden.

1500 Exemplare gibt es nun davon, die für elf Euro ab Freitag im Getränkeabholmarkt der Neumarkter Lammsbräu, bei Tabak Allmann, Haushaltswaren Rackl, Touristinfo Neumarkt und in der Jurahalle zu haben sind. Bei Festreferent Richard Graf wird dieser Krug einen Ehrenplatz in seiner Sammlung der Volksfestkrüge erhalten, wie er sagte.

Die Schülerinnen wurden mit insgesamt 500 Euro von der Neumarkter Lammsbräu für ihre Kreativität belohnt. Die Hälfte davon soll in einen gemeinsamen Aktzeichenkurs investiert werden. Außerdem gab es Gutscheine für Getränkekisten, so dass einer Feier nichts mehr im Weg steht, so Nicola Thumann.