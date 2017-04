PS-starker Saisonstart missfiel Polizei

Rund 100 Fans kamen zum Saisonstart 2017 auf den Obi-Parkplatz - vor 1 Stunde

NEUMARKT - So schnell sie gekommen waren, so schnell waren sie wieder weg: Zum Saisonstart 2017 hatte der BMW-Club Nürnberg Fürth geladen. Rund 100 Fahrzeuge kamen, doch so schnell, wie sie da waren, waren sie wieder weg.

Immer wieder schaute eine Polizeistreife vorbei, ob sich noch Freunde des Saisonauftaktes auf dem Parkplatz fanden. © Wolfgang Fellner



Immer wieder schaute eine Polizeistreife vorbei, ob sich noch Freunde des Saisonauftaktes auf dem Parkplatz fanden. Foto: Wolfgang Fellner



​Das lag an der Neumarkter Polizei: Die hatte spitz gekriegt, was da am Obi-Parkplatz laufen sollte und kaum, dass die Fans ihre Fahrzeuge aufgereiht hatten, musste die Rennleitung die Veranstaltung auch schon wieder absagen.

Immer wieder tauchten Autos auf; in kleinen Grüppchen ratschten die Insassen. © Wolfgang Fellner



Immer wieder tauchten Autos auf; in kleinen Grüppchen ratschten die Insassen. Foto: Wolfgang Fellner



​Immer wieder kamen anschließend noch kleinere Grüppchen zurück auf den Parkplatz, doch dann dauerte es nicht lange, bis wieder eine Polizeistreife eine Runde drehte und erklärte, was Sache ist.

So war dann bis Mitternacht nicht mehr als das Röhren der Motoren in der Nacht zu hören, wenn sich die Automobilisti, die zum markenoffenen Saisonstart geladen hatten, wieder die Rückreise antraten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.