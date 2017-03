Psychiatrische Ambulanz in Parsberg öffnet im April

PARSBERG - An der Klinik in Parsberg eröffnet im April eine psychiatrische Institutsambulanz (PIA). Die medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz medbo und die Kliniken des Landkreises Neumarkt stehen in den Startlöchern für eine umfassende Kooperation.

medbo-Vorstand Helmut Hausner (3. v. li.) erläutert in den künftigen Behandlungsräumen das Konzept der psychiatrischen Institutsambulanz, die am 3. April in Parsberg öffnen wird. © Foto: Werner Sturm



Die PIA an der Klinik Parsberg soll in Zukunft die psychiatrische Versorgung an der Schnittstelle zwischen stationärer Krankenhausaufnahme und ambulanter Behandlung durch niedergelassene Fachärzte ergänzen. Kern der Behandlung ist die medizinisch-psychiatrische Diagnostik und Therapie durch ein multiprofessionelles Team. Aufgrund der engen Verzahnung mit den stationären und teilstationären Behandlungsangeboten im überregionalen medbo-Netzwerk nimmt die PIA eine wichtige Rolle in der Krisen- und Notfallversorgung ein. Außerdem will die Psychiatrische Institutsambulanz eine enge Kooperation mit den komplementären Einrichtungen der Region aufbauen. Betreiber der Einrichtung ist die medbo. Die Kliniken des Landkreises stellen die Räume zur Verfügung.

Noch arbeiten die Handwerker in den Räumen der ehemaligen Physiotherapie in der Klinik Parsberg. Doch schon für Montag, 3. April, ist die Eröffnung der PIA geplant. Bei einer Besichtigung der zukünftigen Praxisräume, deren Umbau kurz vor dem Abschluss steht, konnten sich neben Bezirkstagspräsident Franz Löffler (CSU) auch Staatssekretär Albert Füracker (CSU), Landrat Willibald Gailler (CSU) sowie Bürgermeister Josef Bauer (CSU) davon überzeugen, dass mit der PIA eine deutliche Verbesserung der Gesundheitsversorgung in der Region Parsberg einhergehen wird.

Der Vorstand der medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz, Helmut Hausner, erläuterte das vorgesehene Behandlungsspektrum der PIA. Dazu zählten unter anderem Depression und Burnout, Traumatisierung, Angsterkrankungen, psychotische Erkrankungen, Gedächtnisstörungen und Demenz sowie chronische Schmerzen.

Hilfe bei familiären Problemen

Zum Therapieangebot zählten Gesprächstherapie, Krisenintervention, biologisch basierende Therapieverfahren, sozialpädagogische Hilfestellungen bei familiären, finanziellen und beruflichen Problemen sowie Angehörigenarbeit.

