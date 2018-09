Puppendoktor Geier bittet zur Sprechstunde

Günter Geier kommt aus Oberfranken zur Visite in die Räume der Neumarkter Nachrichten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Gute Nachrichten für Puppen-Muttis: Der Puppendoktor Günter Geier macht am Dienstag, 18. September, noch einmal Station in Neumarkt. Der Konferenzraum der Neumarkter Nachrichten in der Mühlstraße 5, wird von 10 bis 16 Uhr erneut zum Puppen-OP.

Bilderstrecke zum Thema Der Puppendoktor operiert in Neumarkt Günter Geier ist der Notarzt für Teddys und Puppen. Hundert Stories hat er schon erlebt bei seiner Arbeit, und weit über hundert Puppeneltern aus Neumarkt brachten heißgeliebte Kindheitsfreunde: damit sie wieder heilgemacht werden.



Am Vormittag nimmt Günter Geier am Dienstag, 18. September, in der Redaktion im ersten Stock neue Patienten an. Eine Terminabsprache ist nicht nötig. Ab Mittag widmet er sich dann der Reparatur, ehe die Besitzer ihre Lieblinge von 15 bis 16 Uhr wieder in die Arme schließen dürfen. Dann sind die Gelenke wieder beweglich, die Gliedmaßen und Augen wieder an Ort und Stelle und auch die Frisur sitzt.

Was die Behandlung im Einzelnen kostet, kann der Doktor vorab nicht sagen. Abonnenten der Neumarkter Nachrichten räumt er wieder einen Rabatt ein. Bei seinen letzten Besuchen hat der rüstige Senior aus Altendorf bei Bamberg Hunderte Puppen und ein paar Teddybären "geheilt".

Die Besucher gaben sich die Klinke in die Hand. Denn wenn einer helfen kann, dann Günter Geier: Um die 4 000 Einzelteile hat er im Gepäck – "genug, um in jedem Notfall helfen zu können", sagt er.

aha