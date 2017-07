Puppendoktor leistet erneut Erste Hilfe in Neumarkt

Günter Geier repariert vom 25. bis 27. Juli in Neumarkt wieder malade Puppen und Stofftiere - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Sein Besuch im Dezember sollte eigentlich sein letzter sein, so hatte er es angekündigt. Nun schaut Puppendoktor Günter Geier trotzdem noch einmal in Neumarkt vorbei: Vom 25. bis 27. Juli wird der Konferenzraum der Redaktion der Neumarkter Nachrichtenin der Mühlstraße 5, wieder zum Puppen-OP.

Ein Plüsch-, Plastik- und Porzellan-Nackidei reihte sich bei Günter Geiers jüngstem Besuch an den anderen. Vom 25. bis 27. Juli richtet er wieder seinen mobilen OP bei den Neumarkter Nachrichten ein. © Archivfoto: Hubert Bösl



Von 10 bis 17 Uhr nimmt Günter Geier am Dienstag und Mittwoch, 25. und 26. Juli, in der Redaktion in der Mühlstraße 5 (1. Stock) neue Fälle an. Eine Terminabsprache ist nicht nötig.

Am Donnerstag, 27. Juli, dürfen die Patienten von ihren Besitzern wieder in die Arme geschlossen werden – dann sind die Gelenke wieder beweglich, die Gliedmaßen und Augen wieder an Ort und Stelle und die Frisur sitzt.

Was die Behandlung im Einzelnen kostet, kann der Doktor vorab nicht sagen. Abonnenten der Neumarkter Nachrichten räumt er wieder einen Rabatt ein. Bei seinem eigentlich letzten Besuch Ende 2016 hatte der 76-Jährige aus Altendorf bei Bamberg an die 180 Puppen und ein paar Teddybären "geheilt".

Die Besucher gaben sich die Klinke in die Hand. Denn wenn einer helfen kann, dann Günter Geier: An die 15 000 Einzelteile hatte der routinierte Operateur bei seinem jüngsten Besuch mitgebracht. Diesmal werden es nicht sehr viel weniger sein.

aha