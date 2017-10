Pyrbaum feiert die Reformation

Gottesdienst, Musical und mehr am kommenden Dienstag - vor 5 Stunden

PYRBAUM - Unter dem Motto "500 Jahre Reformation" wird am Dienstag, 31. Oktober, das Reformationsfest in Pyrbaum mit Gottesdienst, Stehempfang, Musical und Begegnungen bei Kaffee und Kuchen gefeiert.

"Wir wollen diesen Tag in besonderer Weise begehen und uns an die geistliche Kraft aus dem Evangelium erinnern, die damals mit zu den großen Umwälzungen beigetragen haben", so Pfarrer Klaus Eyselein. Denn die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers am 31. Oktober 1517 in Wittenberg markierte den Beginn der Reformation.

Die damaligen Ereignisse lösten eine Wirkungsgeschichte aus, die nicht nur die evangelische wie die katholische Kirche bis heute prägt, sondern auch die ganze Gesellschaft verändert hat.

Im Mittelpunkt des Festgottesdienstes mit Abendmahl um 9.30 Uhr in der Sankt-Georgs-Kirche steht die Choralkantate "Ein feste Burg ist unser Gott" des Schweinfurter Kirchenmusikers und Komponisten Gustav Gunsenheimer. Im Anschluss findet ein Stehempfang im Gemeindehaus statt.

Der Festtag findet seine Fortsetzung am Nachmittag in der Mehrzweckhalle. Ein Höhepunkt wird um 14. Uhr das Musical des Kinderchores "Habe Mut – Martin Luther und die Suche nach Gott" sein. Danach wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

nn