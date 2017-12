Pyrbaum: Fußgängerin schwer verletzt

62-Jährige wurde von einem Twingo angefahren - vor 1 Stunde

PYRBAUM - Eine Twingo-Fahrerin erfasste in Pyrbaum mit ihrem Auto eine 62-Jährige, die den Marktplatz überquerte.

Polizei und Sanitäter waren in Pyrbaum vor Ort. © Hans-Joachim Winckler



Polizei und Sanitäter waren in Pyrbaum vor Ort. Foto: Hans-Joachim Winckler



Am Freitag, 1. Dezember, 18.55 Uhr bog die 29-jährige Fahrerin eines Renault Twingo vom Wolfsteinerplatz in Pyrbaum nach rechts in den Marktplatz ein und erfasste hierbei eine querende 62-jährige Fußgängerin.

Durch den Anprall am Fahrzeug erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungswagen des BRK ins Klinikum Neumarkt eingeliefert. Am Renault entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

nn