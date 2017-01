Pyrbaum füttert sein Sparschwein mit 2,9 Millionen Euro

Die Marktgemeinde freute sich 2016 über unerwartet hohe Einnahmen - 24.01.2017 20:11 Uhr

PYRBAUM - Im vergangenen Jahr sind in Pyrbaum die Steuereinnahmen unerwartet hoch ausgefallen. 2,9 Millionen Euro konnten deshalb auf die hohe Kante gelegt werden.

Kämmerin Daniela Meixner stellte dem Marktrat die Jahresrechnung von 2016 vor. Das Volumen des Gesamthaushalts übertraf mit knapp 19,5 Mio. Euro den Ansatz um fast vier Millionen Euro.

Die meisten Einnahmen im Verwaltungshaushalt stammten aus der Beteiligung an Einkommens- und Umsatzsteuer, Grund- und Gewerbesteuer, Beiträgen und Gebühren, Beförderungszuschüssen und Straßenunterhaltspauschale. Auch das Nettosteueraufkommen pro Einwohner stieg im Vergleich zu 2015 um fast das Doppelte auf 1261 Euro an.

Insgesamt wurden 2,9 Millionen Euro mehr dem Vermögenshaushalt zugeführt als geplant, wodurch die Gemeinde nun etwa elf Millionen Euro Rücklagen bilden konnte. Der aktuelle Schuldenstand beläuft sich derweil auf knapp zwei Millionen Euro.

Marktrat Albert Sandmair bat darum, den Haushalt möglichst bald zu beschließen, damit die Differenz zwischen Planung und Ergebnis nicht zu groß ist. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, bemerkte Stefan Zeltner. Die Straßen werden nicht besser, und die Gemeinde müsse sich auch um ihre Gebäude kümmern. Dabei wies er gerade auf das 31 Jahre alte Schulhaus hin: „Bei den Duschen und WCs graust‘s einen“.

Diese Projekte stehen in Pyrbaum an

Für dieses Jahr stehen einige Projekte auf dem Plan. So wird der Schlossgraben fertiggestellt, die Bräustubensanierung begonnen, die Baugebiete in Pyrbaum und Schwarzach erschlossen, ein Baugebiet in Rengersricht geplant, die Breitbandversorgung in Pyrbaum vorangetrieben, die Dachsanierung des Schlerethhauses in Seligenporten in Angriff genommen, das Schusterhaus fertiggestellt, die Freizeitsportanlage in Pyrbaum errichtet, gemeindliche Ortsstraßen saniert, der evangelische Kindergarten angebaut und ein Geh- und Radweg nach Dennenlohe gebaut.

Zur Bräustubensanierung gibt es bereits einige Ideen. So sei ein interessanter Ansatz vom Architekten, den Parkplatz mit dem Zugang zum Schlossgraben zu verbinden. Über die Mauer zum Marktplatz müsse man sich aber nochmal unterhalten, bemerkte Tanja Fiederer.

Zum Ende wurde der geänderte Bebauungsplanentwurf für das Gewerbegebiet „Am Sportplatz“ akzeptiert. Dabei wird eine Straße weniger benötigt, wodurch auch weniger Fläche versiegelt wird.

csch

