Pyrbaum hat die älteste Mesnerin Bayerns

Babette Nentwich wurde beim Neujahrsempfang der evangelischen Gemeinde geehrt - vor 58 Minuten

PYRBAUM - Am vergangenen Sonntag fand der Neujahrsempfang für die Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Pyrbaum im Gemeindehaus statt.

Der Neujahrsempfang der evangelischen Kirchengemeinde Pyrbaum im Gemeindehaus war vor allem den Mitarbeitern gewidmet. © Foto: Gina Friede



Der Neujahrsempfang der evangelischen Kirchengemeinde Pyrbaum im Gemeindehaus war vor allem den Mitarbeitern gewidmet. Foto: Foto: Gina Friede



Nach zwei kleinen musikalischen Einlagen eröffnete Pfarrer Klaus Eyselein diesen Nachmittag, dankte allen Ehrenamtlichen, Nebenamtlichen und Hauptamtlichen und begrüßte besonders Bürgermeister Guido Belzl und Pfarrer Hermann Dinkel.

Mit der Jahreslosung „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch (Hes 36,26)“ wünscht sich Eyselein auch im neuen Jahr eine beHERZte und beGEISTerte Zusammenarbeit. Mit vielen schönen Bildern präsentierte er einen Überblick über das vergangene Jahr in der Pfarrgemeinde. Von Familiengottesdiensten über Konzerte in der St. Georgs-Kirche, Kinderkirche, Bikergottesdienst, Jubelkonfirmation, Feierabendandacht, Gottesdienst im Seniorenheim, Adventsfenster, Jugendgottesdienst, Zeltnacht und ökumenischem Pfarr- und Gemeindefest bis hin zum Ausflug zur Partnergemeinde in Csakvar und dem Konfirmandenausflug nach Prackenfels war viel los.

Langjährige Mitarbeiter

Im Anschluss bedankte sich Diakon Ernst Damm bei allen Chorsängern und ehrte Christine Hierl und Wolfgang Gross für zehn Jahre sowie Kathrin Gross für 15 Jahre Mitgliedschaft. Auch sonst wurden noch einige Mitarbeiter und helfende Hände von Klaus Eyselein geehrt. Christine Hierl, Walter Albrecht und Waltraud Riesch für zehn Jahre, Ingrid Abraham und Dörte Eyselein für 15 Jahre, Karin Larsen Lion für 15 Jahre Leiterin der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe, Luise Montag für 20 Jahre und Barbara Müller für 20 Jahre und zusätzlich zehn Jahre als Pfarramtssekretärin sowie Ursula Besold für 25 Jahre im Kindergarten.

Außerdem gab es eine besondere Ehrung an diesem Nachmittag: Babette Nentwich hat 55 Jahre gesammelt und den Gemeindebrief ausgetragen und ist seit 32 Jahren Mesnerin, mit ihren 90 Jahren auch die älteste Mesnerin Bayerns. Diese langjährige Zusammenarbeit wurde mit einer kleinen Aufmerksamkeit und einem Blumenstrauß gewürdigt.

Für das neue Jahr sind viele Vorhaben im Zeichen des Reformationsjubiläumsjahres geplant, wie der Kantatengottesdienst, ein Liedgottesdienst, das 25. Pfarr- und Gemeindefest, eine Reise nach Transsilvanien, der Dekanatskirchentag, die Jugendbegegnung in Ungarn und ein Ausflug nach Augsburg. Ohne Dörte und Klaus Eyselein wären all diese Erlebnisse nicht möglich. Für dieses große Engagement bedankten sich alle Mitarbeitenden bei den beiden mit einem Geschenkkorb. Mit einem reichlich gefüllten Büfett und fröhlichen Gesprächen ließen die Anwesenden den Abend gemütlich ausklingen.

GINA FRIEDE