Pyrbaum: Radweg-Lücke wird geschlossen

Baustellenbesuch: Bis Juli soll der Weg fertig sein — Ein Beitrag zur Verkehrssicherheit - vor 47 Minuten

PYRBAUM - Für die Radfahrer schließt sich im Juli eine weitere Lücke im immer dichter gewebten Radwege-Netz im Landkreis. Zwischen Dennenlohe und der NM 6 entlang der Kreisstraße NM 44 sind noch die Bagger zugange, bald sind dort filigranere Fahrzeuge unterwegs,

Arbeiter und Baumaschinen sind voll im Einsatz: Bei Pyrbaum entstehht entlang der NM 44 ein neuer Radweg. Landrat Gailler mit Mitarbeitern des Landratsamts, Bürgermeister Belzl und sein Marktbaumeister besuchten die Baustelle. © Foto: Pfrogner



Arbeiter und Baumaschinen sind voll im Einsatz: Bei Pyrbaum entstehht entlang der NM 44 ein neuer Radweg. Landrat Gailler mit Mitarbeitern des Landratsamts, Bürgermeister Belzl und sein Marktbaumeister besuchten die Baustelle. Foto: Foto: Pfrogner



Rund 800 000 Euro kostet die Maßnahme, das Land Bayern schießt 57 Prozent zu; gut 2100 Meter lang wird der neue Weg. Das Ganze wurde etwas teurer als zunächst gedacht, denn das Erdreich dort enthält viel Torf und hat dadurch einen recht sauren pH-Wert, sagt Bauunternehmer Roland Feierler.

Bei einem Baustellenbesuch sahen sich Landrat Willibald Gailler, Bürgermeister Guido Belzl, Michael Gottschalk, zuständig für Kreisentwicklung, Kämmerer Hans Ried, Tiefbauamtsleiter Erwin Weikert sowie der Pyrbaumer Marktbaumeister Gunther Pfahler um.

Von elf auf 120 Kilometer

Durch diesen neuen Weg werde die Verkehrssicherheit wesentlich erhöht, so der Landrat. Auch Bürgermeister Belzl freut sich, dass die vorletzte Radweg-Lücke im Gemeindegebiet geschlossen wird – er erinnerte an zwei tödliche Verkehrsunfälle, die in seiner Amtszeit auf dieser Straße passiert sind.

Die allerletzte Lücke an der Straße von Allersberg nach Wendelstein werde in den nächsten zwei Jahren geschlossen.

MAGDALENA KAYSER