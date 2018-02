Pyrbaum: Wildparker und Raser im Visier

Verkehrssünder werden zur Kasse gebeten - "Ziel: mehr Sicherheit" - vor 25 Minuten

PYRBAUM - "Donnerwetter, bald blitzt’s!": Nun beginnt der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit mit Geschwindigkeitsmessungen und der Parkraumüberwachung im Markt Pyrbaum. Ziel ist größere Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

In Pyrbaum wird ab der kommenden Woche verstärkt geblitzt. © dpa



In Pyrbaum wird ab der kommenden Woche verstärkt geblitzt. Foto: dpa



In der kommenden Woche werden Raser in Pyrbaum zur Kasse gebeten. Die Vorgeschichte: Im November 2017 trat die Gemeinde dem Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz bei. Die Verkehrsüberwacher mit Sitz in Amberg verfügen über hochmoderne Geschwindigkeitsmessanlagen und speziell ausgebildetes Personal.

Auch Falschparker werden verwarnt: Zunächst erhalten sie einen Warnschuss. Wie beim Fußball wird bei Falschparkern eine "gelbe Karte" angebracht. Ab Ende Februar ist auch in diesem Bereich mit Verwarngeldern für Falschparker zu rechnen.

Tempokontrollen und Parkraumüberwachung seien dringend nötig bestätigt Bürgermeister Guido Belzl. "Regelmäßig erreichen mich Beschwerden von Bürgern, dass falsch geparkt oder vor allem an den Ortseingängen, vor Kindergärten, Schulen oder in Wohngebieten zu schnell gefahren werde".

Wo und wie oft kontrolliert wird, legt die Gemeinde fest. Der Schwerpunkt wird im Bereich von Schulen, Kindergärten, Tempo 30 Zonen und dem durchfließenden Schwerlastverkehr liegen. Dafür hat der Gemeinderat beim Zweckverband etwa acht Überwachungsstunden pro Monat bestellt. Unabhängig davon führt die Polizei weiterhin Kontrollen durch.

Belzl betont, es gehe dem Markt Pyrbaum nicht um die eingenommenen Verwarnungsgelder, sondern man setze durch die Überwachung auf einen Erziehungseffekt und damit auf eine Steigerung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

Gegründet wurde der Verband, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, im November 2014. Mittlerweile hat er in 51 Gemeinden der Oberpfalz ein Auge auf den Verkehr.

nn