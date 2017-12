Pyrbaumer Handball-Mädels erwarten Herzogenaurach

Der überragende Klassenprimus TS Herzogenaurach II ist heute Abend der klare Favorit in der Pyrbaumer Halle - vor 26 Minuten

PYRBAUM - Die Handballerinnen der TS Herzogenaurach II – heute Abend um 19.30 Uhr der Gast in Pyrbaum am letzten Spieltag vor den Weihnachtsfeiertagen – war in den zurückliegenden Jahren eigentlich immer ein gern gesehener Gegner für die HSG Pyrbaum-Seligenporten, blieben die Punkte doch meist bei den Damen der Großgemeinde.

Nach der Niederlage im Derby gegen Rohr/Pavelsbach hat die HSG Pyrbaum/Seligenporten (grau) gegen Amberg „einen rausgehauen“. Heute kommt ein noch dickerer Brocken. © F.: Etzold



Nach der Niederlage im Derby gegen Rohr/Pavelsbach hat die HSG Pyrbaum/Seligenporten (grau) gegen Amberg „einen rausgehauen“. Heute kommt ein noch dickerer Brocken. Foto: F.: Etzold



Dass dem in dieser Saison anders sein könnte, hat nicht nur das Ergebnis des Hinspiels gezeigt, das die HSG-Damen klar mit 17:29 verloren haben. Zwischenzeitlich haben sich die Gäste aus Mittelfranken mit 20:2 Punkten und einem überragenden Torverhältnis von 324:223 an der Tabellenspitze der BOL festgesetzt.

Sie haben dabei 99 Treffer mehr erzielt als die Angreiferinnen der HSG. Und die einzige Niederlage der Herzogenauracherinnen liegt auch schon zwölf Wochen zurück. Am 23. September hatten sie im zweiten Saisonspiel bei Nabburg-Schwarzenfeld, dem aktuellen Tabellenzweiten und letztjährigen Absteiger aus der Landesliga, mit 20:21 das Nachsehen.

Nach den Ferien zählt’s

Auf den Tabellenzehnten wartet also zum Jahresabschluss eine schier unmögliche Aufgabe, auch wenn er zuletzt beim 18:17 gegen die HG Amberg für eine kleine Sensation sorgte. Es war erst der dritte HSG-Sieg in dieser Saison, zudem reichte es noch zu einem Remis bei der SG Regensburg. Angesichts dieser doch etwas mageren Ausbeute, der kaum zu lösenden Aufgabe gegen Herzogenaurach und der Paarungen der direkten Kontrahentinnen, die eher für die Tabellennachbarn als für die HSG sprechen, dürfte sich der Abstand zu eben diesen Teams zum Jahresabschluss sogar noch vergrößern.

Die HSG’lerinnen werden somit zwar aller Voraussicht nach in der Nähe der Abstiegsränge in die Weihnachtsferien gehen. Sie haben aber die reelle Chance, sich in den beiden ersten Spielen im neuen Jahr gegen Neunburg vorm Wald und Forchheim ins Mittelfeld abzusetzen.

Dennoch wollen die Gastgeberinnen sich mit einer ansprechenden Leistung von den Zuschauern in die Weihnachtspause verabschieden; sie haben eigentlich nichts zu verlieren und können frei aufspielen.

Bereits um 17 Uhr treffen ebenfalls in Pyrbaum die Damen II der HSG und Team III aus Herzogenaurach aufeinander. Hier ist die Tabellenlage umgekehrt.

Im inoffiziellen Ranking – die HSG-Damen spielen außer Konkurrenz – stehen die Gastgeberinnen auf Platz zwei, die Gäste rangieren auf dem vorletzten Platz. Bereits das Hinspiel ging mit 21:19 an die Oberpfälzerinnen.

Vor einer ebenfalls wohl kaum zu lösenden Aufgabe stehen die C-Mädels der HSG bei ihrem Gastspiel am Samstag um 15 Uhr beim Tabellenführer TSV Gaimersheim.

Während die Gastgeberinnen bisher lediglich einen einzigen Minuspunkt zu verzeichnen haben, wollen die HSG-Mädels nicht so richtig in Fahrt kommen.

Mit 4:12 Punkten rangieren sie auf Platz sieben und werden wohl auch auf diesem Platz in die Feiertage gehen. Das Hinspiel hat Gaimersheim deutlich mit 24:10 gewonnen.

mey