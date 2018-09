Pyrbaumerin feiert den "100." bei guter Gesundheit

"Das Alter merkt man ein wenig", scherzt Luise Fischer - vor 22 Minuten

PYRBAUM - Ein Jahrhundert ist Luise Fischer aus Pyrbaum nun schon auf dieser Welt, sie feierte ihren 100. Geburtstag mit zahlreichen Gratulanten in ihrer Wohnung nahe der Grundschule Pyrbaum.

Pfarrer Casimir Dosseh und Bürgermeister Guido Belzl gratulierten Luise Fischer zu ihrem 100. Geburtstag. © Foto: Franz Hable



Die Jubilarin wurde am 17. September 1918 im elsässischen Algringen geboren, die Nachwehen des Ersten Weltkrieges vertrieben ihre Familie aus dem heutigen Frankreich nach Bayern. Während des Zweiten Weltkriegs war sie Rotkreuzschwester, dabei lernte sie ihren späteren Mann Franz Fischer kennen, den sie 1944 heiratete. Drei Kinder gingen aus der Ehe hervor. Mittlerweile gibt es sechs Enkelkinder und acht Urenkel.

Als Luise Fischers Mann 1982 starb, zog sie nach Pyrbaum. Später folgte der Umzug in das "betreute Wohnen" in Postbauer-Heng, doch nach acht Jahren zog es sie zurück in eine eigene Wohnung, wo sie bis heute im ersten Stock lebt. Gesundheitlich geht es der 100-Jährigen gut, "das Alter merkt man ein wenig", scherzt sie.

Zum Ehrentag sang der Männergesangsverein aus Postbauer-Heng Ständchen. Bürgermeister Guido Belzl überbrachte Glückwünsche der gesamten Marktgemeinde, Pfarrer Casimir Dosseh tat dem gleich im Namen der katholischen Pfarrei.

fha