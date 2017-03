Pyrbaums Ju-Jutsu Dojo hat neuen Sportleiter

Uwe Guttenberger übernimmt — Jubiläum in Sicht

PYRBAUM - Ralf Guttenberger überraschte die Mitglieder des Ju-Jutsu Dojo Pyrbaum bei der Jahreshauptversammlung mit seinem Rücktritt als sportlicher Leiter: Aus beruflichen Gründen könne er in Zukunft nicht mehr genügend Zeit für das Amt aufbringen.

Die Versammlung wählte daraufhin Uwe Guttenberger einstimmig zum neuen sportlichen Leiter.

Die Kampfsportler blickten auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Dabei kamen vor allem die Wettkämpfer des Vereins zur Sprache. Obwohl die Pyrbaumer Fighter erst in ihrer vierten Saison sind, kann der Verein bereits Erfolge auf nationaler Ebene verzeichnen. Dazu kommt ein aktives Vereinsleben. Monatlich tauschen sich die Trainer bei Stammtischen über den laufenden Betrieb aus und planen Veranstaltungen wie das Weihnachtsrandori oder den Kinderfasching.

Aufgrund rückläufiger Teilnehmerzahlen entschloss sich der Verein 2015, das Kinderzeltlager für zwei Jahre pausieren zu lassen. Stattdessen wird es in diesem Jahr einen Trainerausflug geben, der auch gezielt für ein Coaching genutzt werden soll. Zudem ist ein Erste-Hilfe Kurs geplant, bei dem vor allem die Nachwuchstrainer in die Grundlagen eingeführt werden.

Bezüglich des zehnjährigen Jubiläums 2018 kündigte der Vorstand Alois Breinbauer bereits eine Jubiläumsfeier an, in diesem Jahr beginnen die Planungen. Auch Elke Felber zog für den Budorobic-Bereich ein positives Fazit. Sie freute sich über einen stetig wachsenden Anstieg der Trainierenden. Das neu eingeführte Zumba erfreut sich ebenso großer Beliebtheit.

Am 12. März finden wieder die Nordbayerischen Meisterschaften im Ju-Jutsu in Pyrbaum statt. Das Turnier ist inzwischen eine feste Institution in Pyrbaum. Dazu ist auch die gesamte Bevölkerung eingeladen.

csch