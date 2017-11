Pyrbaums Kinder spielten Luthers Leben als Musical

Die evangelische Kirche feierte den 500. Jahrestag der Reformation in ihrem Gemeindehaus - 31.10.2017 22:16 Uhr

PYRBAUM - Zum Abschluss 500. Reformationsjubiläums widmete die evangelische Kirchengemeinde Pyrbaum den 31. Oktober ganz Martin Luther. An den Feierlichkeiten beteiligte sich die gesamte Kirchengemeinde und jeder trug seinen Teil zur Gestaltung bei.

Ein Höhepunkt war das Musical des evangelischen Kinderchores „Habe Mut – Martin Luther und die Suche nach Gott“. Foto: Corinna Schwarz



Der Tag begann mit einem Festgottesdienst mit Abendmahl in der St. Georgs Kirche. Die Choralkantate "Eine feste Burg ist unser Gott" von Gustav Gunsenheimer wurde vom kürzlich gegründeten Projektposaunenchor, dem evangelischen Kirchenchor unter der Leitung von Ernst Damm und Solisten gesungen und gespielt. Dazu erzählte Pfarrer Klaus Eyselein Geschichten aus Luthers Leben und vermittelte die Botschaft seines Wirkens.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es einen Empfang im Gemeindehaus. Dabei entrichteten Bürgermeister Guido Belzl, der evangelische Pfarrer Klaus Eyselein, der katholische Pfarrer Casimir Dosseh, Detlef Edelmann von der Diakonie, Chorleiter Ernst Damm, Erika Fruth, die rektorin der Rektorin Grundschule Pyrbaum und Doris Meyer vom Kirchenvorstand ihre Grußworte. Jeder berichtete, welche Bedeutung die Reformation für ihn hat.

Ein Höhepunkt war das Musical des evangelischen Kinderchores "Habe Mut – Martin Luther und die Suche nach Gott". Es beleuchtete in kurzen Sequenzen die wesentlichen Stationen im Leben Luthers. Vor jedem Szenenwechsel sang der Kinderchor ein Lied, begleitet von Stephanie Meyer am Klavier, Anna Hofmann an der Querflöte und Ruth Fritzinger an der Gitarre.

Kreative Zusammenarbeit

Die Lieder gab es bereits als Vorlage, die Szenen und den Aufbau des Musicals wurden in kreativer Zusammenarbeit geschaffen. Dabei wurden wichtige geschichtliche Ereignisse wie der Anschlag der 95 Thesen oder Aussagen des Ablasspredigers Johann Tetzel ("Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt") in symbolischen Szenen dargestellt.

Den Schluss machte Luthers "Kampf mit Tinte und Feder", sein Plan zur Übersetzung der Bibel in ein für die Bevölkerung verständliches deutsch, um das Wort Gottes jedermann zugänglich zu machen.

Im Anschluss war jeder zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Organisiert hatte dies Kirchenvorstand und Seniorenkreis. Dabei zeigte man n Exponate und Erinnerungsstücke aus der Gemeinde Pyrbaum zur Reformation gezeigt, wie ein Predigtbuch aus dem Jahr 1575. Mit einem Lied und einem Segen wurde der Festtag und das Jubeljahr beendet.

Eyselein freute sich über die gute Resonanz auf die Veranstaltung rund um das Thema Reformation im vergangenen Jahr. Mit dem ökumenischen Pfarr- und Gemeindefest und vielen anderen Aktionen in Kooperation mit der katholischen Kirche konnten außerdem einige neue Impulse zur Ökumene gesetzt werden.

