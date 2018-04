Quad geht bei Dietfurt in Flammen auf

50-jähriger Fahrer stieg noch rechtzeitig ab - vor 22 Minuten

DIETFURT - Das schöne Wetter nutzte ein 50-jähriger Mann aus einem Nachbarlandkreis am Donnerstag zu einer Ausfahrt mit seinem Quad. Bis sein Gefährt am Mittag in Flammen aufging.

Auf der Kreisstraße NM 23, im Bereich des „Hallenhausener“ Berges, fahrend, zeigte sich an dem Fahrzeug eines asiatischen Herstellers plötzlich eine deutliche Rauchentwicklung.

Der Fahrer konnte von seinem Quad noch absteigen, als auch schon Flammen aufloderten und das Gefährt total ausbrannte.

Die Feuerwehr Dietfurt löschte schließlich den Brand. Der Fahrer blieb unverletzt. der Schaden liegt bei etwa 8000 Euro.

