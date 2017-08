Rabauken am Beichtstuhl

In Berching Scheiben eingeschlagen - vor 50 Minuten

BERCHING - In Berching sind die Türglasscheiben eines Beichtstuhls eingeschlagen worden.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 23. August, um 10 Uhr und Donnerstag, 24. August, in der Kirche am Dr.Grabmann-Platz. Der Pfarrei Berching entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann sollte sich mit der Polizeiinspektion Neumarkt unter Telefon (09181) 4885-0 in Verbindung setzen.