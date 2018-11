Rabbiner Weinberg erhält Platz im Herzen Neumarkts

Freifläche zwischen Schreiber- und Bürgerhaus wurde nach Dr. Magnus Weinberg benannt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Mit einem Dreiklang wurde der vier Jahrzehnte als Distriktsrabbiner tätige Dr. Magnus Weinberg in Neumarkt geehrt. Der Platz zwischen dem Schreiberhaus in der Bräugasse und dem Rathaus IV (Bürgerhaus) in der parallel verlaufenden Fischergasse wurde nach dem jüdischen Gelehrten benannt, der vor 75 Jahren im Ghetto Theresienstadt gestorben ist.

Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger und Heide Inhetveen aus Sulzbürg enthüllten die Namenstafel für den „Dr.- Magnus-Weinberg-Platz“. © Foto: Franz Xaver Meyer



Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger und Heide Inhetveen aus Sulzbürg enthüllten die Namenstafel für den „Dr.- Magnus-Weinberg-Platz“. Foto: Foto: Franz Xaver Meyer



Zuvor hielt Aubrey Pomerance, Archivar des Jüdischen Museums in Berlin, den Festvortrag über Weinbergs Leben und Wirken. Den Schluss des Abends bildete die Vernissage im Stadtmuseum mit dem Titel "Dr. Magnus Weinberg – Rabbiner und Chronist der jüdischen Geschichte der Oberpfalz", die Museumsleiterin Petra Henseler zusammengestellt hat.

Die Bitte zur Platzwidmung ging von der Initiative Stolperstein Neumarkt und Sulzbürg sowie dem Historischen Verein aus. Der Bau-, Planungs- und Umweltsenat des Stadtrates gab seine Zustimmung dazu. Stadtarchivar Frank Präger wählte den "intimen" Platz aus, der zum Leben Weinbergs passt.

Der Rabbiner war nämlich von 1920 bis 1926 Archivar des Historischen Vereins, dessen Domizil seit einigen Jahren das Schreiberhaus ist. Außerdem wurde im Schreiberhaus eine Mikwe, ein jüdisches Ritualbad, entdeckt, und die Synagoge befand sich nur wenige hundert Meter entfernt in der Hallertorstraße.

Nachkommen planen Besuch

Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger und Heide Inhetveen aus Sulzbürg, die beide an der Initiative Stolperstein mitwirken, enthüllten das Platzschild mit der Aufschrift: "Dr.- Magnus-Weinberg-Platz" und den Unterzeilen mit den wichtigsten Lebensdaten des Rabbiners.

"Mit dem heutigen Tag geht ein persönlicher Herzenswunsch von mir in Erfüllung", betonte Heide Inhetveen, die im Jahr millionenfacher Deportationen geboren wurde und heute in einem ehemaligen jüdischen Haus in Sulzbürg wohnt. Sie berichtete, dass die Nachkommen der Familie Weinberg aus Israel zu Besuch nach Neumarkt kommen wollen und verlas eine Grußadresse, die an das achttägige Lichterfest Chanukka anknüpft, das am Tag der Platzbenennung begann: "Das Licht unserer neu gewonnenen Freunde in Neumarkt und all jener, die zu diesem Abend beigetragen haben, ist Inspiration für uns alle", hieß es darin.

Eine Ausstellung im Stadtmuseum gibt Einblicke in das Leben von Dr. Magnus Weinberg und der jüdischen Gemeinde von Neumarkt und Sulzbürg. © Foto: Franz Xaver Meyer



Eine Ausstellung im Stadtmuseum gibt Einblicke in das Leben von Dr. Magnus Weinberg und der jüdischen Gemeinde von Neumarkt und Sulzbürg. Foto: Foto: Franz Xaver Meyer



Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger betonte in Vertretung des Oberbürgermeisters, dass der Platz Sinnbild dafür sein solle, dass jüdisches Leben zu Neumarkt gehört hat und gehört. Die Bürgermeisterin warnte vor Hetzparolen, Polemiken und "Vereinfachern" und dankte dafür, dass auf verschiedene Weise Erinnerungskultur betrieben wird.

Zur Platzbenennung war auch Felix Rösch extra aus England angereist. Der Neumarkter fertigte im Jahr 2000 seine Facharbeit am Ostendorfer-Gymnasium zu Magnus Weinberg an.

Dr. Aubrey Pomerance, der Leiter des Jüdischen Archivs in Berlin, beleuchtete ausführlich das Leben von Magnus Weinberg, der im Jahr 1867 im hessischen Schenklengsfeld zur Welt kam. Schon als Kind wollte er Rabbiner werden, was ihm schließlich auch gelang. Sein ganzes Leben durchzog eine streng orthodoxe Haltung, Weinberg geriet dadurch immer wieder in Konflikt zu den liberalen Strömungen.

1895 wurde er Distriktsrabbiner von Sulzbürg, in seinen Zuständigkeitsbereich fiel auch Neumarkt. Dorthin wurde das Rabbinat 1910 verlegt. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs betreute Weinberg die Kriegsgefangenen jüdischen Glaubens. Er gehörte nicht nur zu den Gründungsmitgliedern des Historischen Vereins anno 1904, er betreute auch das Archiv sechs Jahre lang.

Als das Distriktsrabbinat im Jahr 1931 mit Regensburg zusammengelegt wurde, zog Weinberg mit seiner Familie in die Donaustadt um. Unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten Ende Januar 1933 setzte auch die Judenverfolgung in Regensburg mit vielerlei Schikanen ein. Ende 1935 ging Weinberg in den Ruhestand, den er in Würzburg zurückgezogen verbrachte. Seine fünf Kinder flohen ins Ausland, für sich und seine Frau bemühte er sich vergeblich um eine Auswanderung nach Palästina.

In Theresienstadt gestorben

Das Ehepaar wurde schließlich mit über 500 Würzburger Juden 1942 nach Theresienstadt deportiert. Magnus Weinberg "verstarb" dort "an Altersschwäche", wie der gewaltsame Tod von den Nazis verharmlost wurde. Aubrey Pomerance ging auf die umfangreiche Forschertätigkeit Weinbergs ein, dieser habe sich in diversen Schriften mit der Geschichte der Juden in der Oberpfalz und den Memorbüchern befasst. Der Archivleiter zeigte auch etliche bisher noch unbekannte Fotos aus dem Leben von Magnus Weinberg.

Landrat Willibald Gailler hob in seinem Grußwort hervor, dass an den Neumarkter Schulen zur Erforschung der jüdischen Geschichte Neumarkts Wichtiges geleistet worden sei. Rudi Bayerl würdigte in seiner Funktion als Vorsitzender des Historischen Vereins Weinbergs prägende Arbeit für den Verein. Als der Rabbiner im Jahr 1926 als Archivar den Nachlass von Dietrich Eckart, dem in Neumarkt geborenen Hitler-Mentor und Vordenker des Nationalsozialismus, aufnehmen sollte, legte er sein Amt nieder.

Die Ausstellung im Stadtmuseum, die Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger offiziell eröffnete, gibt Einblicke in das Leben von Dr. Magnus Weinberg und der jüdischen Gemeinde von Neumarkt und Sulzbürg. Sie ist noch bis Ende Januar 2019 zu sehen.

FRANZ XAVER MEYER