Rabbiner Weinberger erhält seinen Platz

Neumarkt gedenkt des letzten jüdischen Geistlichen in der Stadt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Donnerstag, 29. November, wird der Platz zwischen dem Schreiberhaus in der Bräugasse und dem Rathaus IV in der Fischergasse nach Dr. Magnus Weinberg benannt werden.

Dr. Magnus Weinberg erfährt eine späte Ehrung. F.: Yad-Vashem



Dies hatte der Bau-, Planungs- und Umweltsenat beschlossen. Den Vorschlag hatten die Initiative Stolpersteine für Neumarkt und Sulzbürg und der Historische Verein Neumarkt gemacht. Aus Anlass der Platzbenennung wird es einen dreiteiligen Festabend geben. Dazu ist die Bevölkerung eingeladen.

Der Abend beginnt um 18 Uhr im Veranstaltungsraum im Rathaus IV mit einem Festvortrag unter dem Titel "Rabbiner Dr. Magnus Weinberg zum Gedächtnis". Festredner wird der Leiter des Archivs des Jüdischen Museums Berlin, Dr. Aubrey Pomerance, sein. Das Schlusswort nach dem Festvortrag übernimmt der Vorsitzende des Historischen Vereins, Stadtrat und Kreisheimatpfleger Rudolf Bayerl.

Im Anschluss an den Vortragsteil folgt die eigentliche Platzbenennung im Freien. Dort wird Oberbürgermeister Thumann die Benennung verkünden. Danach werden Dr. Heide Inhetveen und Dr. Felix Rösch sprechen. Den Schluss des Abends bildet die Eröffnung der Ausstellung "Dr. Magnus Weinberg – Rabbiner und Chronist der jüdischen Geschichte der Oberpfalz" im Stadtmuseum. Dort wird 2. Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger ddie Ausstellung eröffnen.

Tod im Ghetto

Dr. Weinberg war seit 1895 Distriktsrabbiner von Sulzbürg und in dieser Funktion auch für die jüdische Gemeinde in Neumarkt zuständig. Als er 1910 mit seiner Familie nach Neumarkt zog, wurde auch der Sitz des Distriktsrabbinats Sulzbürg nach Neumarkt verlegt. Es hieß nunmehr Distriktsrabbinat Sulzbürg-Neumarkt.

1931 wurde das Rabbinat Sulzbürg-Neumarkt mit dem Rabbinat Regensburg vereinigt, und Dr. Magnus Weinberg übernahm die Leitung. Dazu zog er mit seiner Familie nach Regensburg. Später übernahm er das Würzburger Rabbinat.1942 wurde Dr. Weinberg in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er ein Jahr später starb.

nn