Radler kollidiert mit Feuerwehrwagen und stirbt

78-Jähriger überquerte Kreisstraße bei Raigering - Einsatzkräfte unter Schock - vor 1 Stunde

RAIGERING - Am Montagabend ist ein 78-jähriger Radfahrer mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr kollidiert. Das Unglück ereignete sich auf einer Kreisstraße bei Raigering (Landkreis Amberg).

Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er überlebte den Zusammenprall mit einem Feuerwehrauto bei Raigering nicht. © NEWS5 / Raum



Die Kollision am Montagabend, an der ein Fahrradfahrer und das Einsatzwagen der Feuerwehr beteiligt waren, endete für den 78-jährigen Radler aus dem Gemeindebereich Kummersbrück tödlich. Der Mann war zuvor auf einem Radweg unterwegs gewesen und fuhr von Raigering in Richtung Krumbach. Dazu musste der Senior auch die Kreisstraße AM 30 überqueren.

Bilderstrecke zum Thema Kollision mit Feuerwehrwagen: Rentner stirbt in Raigering Am Montagabend radelte ein 78-Jähriger aus dem Gemeindebereich Kummersbrück von Raigering in Richtung Krumbach. Als der Mann mit seinem Fahrrad eine Kreisstraße überquerte, wurde er von einem Einsatzauto der Feuerwehr erfasst. Der Rentner erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.



Dabei erfasste ein Einsatzauto einer Feuerwehr aus dem Gemeindebereich Freudenberg den Radler, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug. Der 34-jährige Fahrzeuglenker versuchte noch nach links auszuweichen, erwischte den 78-Jährigen aber dennoch mit der rechten Seite des Fahrzeuges. Der Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert.

Seine Verletzungen waren allerdings so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Fahrzeuginsassen des Unfallwagens erlitten einen Schock. Während der Unfallaufnahme war die AM 30 zwischen Amberg und Raigering total gesperrt. Sachverständigte wurden hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären.

Der Artikel wurde um 21.48 Uhr aktualisiert.