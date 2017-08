Radler kracht stockvoll gegen Hauswand geradelt

Betrunkener junger Mann kam leicht verletzt in Regensburger Hospital - vor 1 Stunde

REGENSBURG - So jung und schon so einen Rausch: Ein 19-jähriger Radler ist in Regensburg stockvoll gegen eine Hauswand gefahren.

"So lange ich mich nicht am Boden festhalten muss, solange bin ich nicht betrunken": Soll ein begnadeter amerikanischer Schauspieler gesagt haben. Ein 19-Jähriger Regensburger hielt sich daran und fuhr mit seinem Fahrrad in der Hans-Sachs-Straße gegen eine Hausmauer.

Leicht verletzt wurde der junge Mann in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Durch die hinzugezogene Streifenbesatzung der PI Regensburg Süd konnte festgestellt werden, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest bei ihm ergab 1,66 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme erwartet den 19-Jährigen nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.