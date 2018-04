Radler machen es Dieben viel zu leicht

Kriminalstatistik der PI Neumarkt weist deutlichen Anstieg beim Fahrradklau aus — Auch mehr Gewaltdelikte - vor 37 Minuten

NEUMARKT - Während die Zahl der Straftaten oberpfalzweit im letzten Jahr um 9,9 Prozent gefallen ist, musste Michael Danninger, Leiter der Polizeiinspektion Neumarkt, für seinen Bereich einen leichten Anstieg um 2,4 Prozent auf 2824 Delikte melden.

Nur wer sein Fahrrad mit einem guten Schloss sichert, ist vor Dieben einigermaßen sicher. Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist im Bereich der PI Neumarkt 2017 gestiegen, weil jedes dritte Rad nicht abgesperrt war. © Foto: Silas Stein/dpa



"Wir hatten aber die große Welle in den Jahren 2015/16 nicht, als bayernweit viele Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz beziehungsweise Asylgesetz registriert wurden. Insofern ist der Anstieg bei uns nicht besorgniserregend", sagte Danninger. Zumal auch die Zahl der aufgeklärten Fälle leicht auf 1923 — das sind 68,1 Prozent aller Straftaten — angestiegen ist (2016: 1844/66,9 Prozent). Danninger: "Wir können zufrieden sein."

Die meisten Straftaten (1791) wurden in der Stadt Neumarkt begangen, gefolgt von Berg mit 199, Postbauer-Heng mit 150, Freystadt mit 140 und Berching mit 127 Delikten. Schlusslichter sind Pilsach mit 32 und Berngau mit nur 31 Fällen. Gemessen an der Einwohnerzahl liegt der Bereich der PI Neumarkt mit der Zahl seiner Straftaten weit unter der bayernweiten Häufigkeitszahl.

Unter Alkoholeinfluss

Von 1498 ermittelten Tatverdächtigen haben übrigens fast ein Viertel (399) nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Die PI Neumarkt verzeichnet einen Anstieg bei den Straftaten durch Asylbewerber, was Danninger auf die problematischen Lebensverhältnisse zurückführt. Bei 248 Delikten, davon 121 Körperverletzungen, stand der Täter unter Alkoholeinfluss.

Drogen, Gewalt und Radldiebe: Michael Danninger, Leiter der Polizeiinspektion Neumarkt, stellte die Kriminalstatistik 2017 vor. © Foto: André De Geare



Die Zahl der Gewaltdelikte ist von 82 in 2016 auf 92 im letzten Jahr angestiegen. 80 davon waren gefährliche und schwere Körperverletzungen, sechs Raubüberfälle, auch zwei Tötungsdelikte und sieben Vergewaltigungen beziehungsweise sexuelle Nötigungen sind zu beklagen.

Einen Anstieg meldet die Statistik bei der Straßenkriminalität von 479 (2016) auf 505 Straftaten. Dazu zählen gefährliche und schwere Körperverletzung, Diebstahl an/aus Kfz, Fahrraddiebstahl, Kfz-Sachbeschädigungen und sonstige Sachbeschädigungen, alles im öffentlichen Raum. Vor allem der Fahrradklau hat sich von 101 auf 138 Fälle gesteigert. "Jedes dritte Fahrrad war nicht versperrt", wundert sich Danninger.

Der Anteil der Diebstähle an der Gesamtkriminalität beträgt 30,1 Prozent und ist rückläufig. Auch bei den Wohnungseinbrüchen ist ein deutlicher Rückgang von 66 auf 33 Taten zu verzeichnen. Kfz-Diebstähle haben dagegen leicht zugelegt von 11 in 2016 auf 16 in 2017. 2015 waren es allerdings 19. In drei Fällen nutzten die Diebe das System "keyless go" aus.

Bei der Rauschgiftkriminalität ist bayernweit ein Anstieg zu verzeichnen, in der Oberpfalz gehen die Zahlen zurück, in Neumarkt sind sie fast gleich geblieben. Fast alle der 189 Fälle wurden in der Stadt Neumarkt aufgedeckt, wo der Kontrolldruck am höchsten ist.

Es handelt sich um Delikte mit Haschisch, Marihuana, Crystal Meth und Ecstasy. Heroin und ähnliche harte Drogen spielen keine Rolle.

Staatsschutzdelikte sind 22 zu verzeichnen, davon elf aus der rechten und eine Tat aus der linken Ecke. Häufig handelt es sich um politisch motivierte Straftaten, die im Internet begangen werden. In der Reichsbürgerszene ist es laut Danninger "ruhiger geworden", wobei er dazu keine Zahlen nennen konnte.

Elf Polizisten verletzt

In 13 Fällen widersetzten sich die Täter den Vollstreckungsbeamten, mit elf leicht verletzten Polizisten wurde 2017 ein Höchststand erreicht.

Mit dem Personalstand in der PI Neumarkt, der derzeit bei knapp 80 Personen liegt, ist Danninger zufrieden: "Damit können wir unsere Aufgaben gut bewältigen."

Landrat Willibald Gailler dankte der PI Neumarkt für die gute Zusammenarbeit. "Im Landkreis lässt es sich sicher leben", lautete seine Bilanz.

