Radler verunglückt auf Heimweg nach Berngau schwer

Mit dem Hinterrad des Vordermannes kollidiert und gestürzt - Mit Hubschrauber in Klinikum - vor 1 Stunde

BERNGAU - Tragisch endete die Heimekehr am frühen Morgen: Gegen ein Uhr touchierte ein Mountainbiker seinen Vordermann und stürzte anschließend so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden musste.

Symbolbild © Pixabay



Die Radlergruppe war heute gegen ein Uhr auf dem Fuß-Radweg von Röckersbühl in Richtung Berngau unterwegs. Auf Höhe der Gefällestrecke geriet ein 28-jähriger Mountainbiker mit seinen Vorderreifen gegen den Hinterreifen des vor ihm fahrenden 28-jährigen Trekkingradfahrers.

Der Mountainbiker stürzte und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Regensburg verbracht.

Da der Mountainbiker vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme veranlasst.

Am Mountainbike entstand ein Schaden von rund 100 Euro