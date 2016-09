Raffball: Gnadenloses Match im Matsch

Neumarkter Pfadfinder trugen wieder Bayerische Meisterschaft in Woffenbach aus - vor 21 Minuten

NEUMARKT - Beim Raffball wird sauber gespielt, auch wenn es die Mischung aus Fußball, Handball und Rugby anders vermuten lässt. Wegen Dauerregens und vollen Körpereinsatzes kann es dann doch ganz schön schmutzig werden.

Raffball kann, wenn das Wetter nicht mitspielt, eine matschige Angelegenheit werden. © Foto: Reinhard Wagner (oh)



Nicht so souverän wie im vergangenen Jahr, dafür aber umso spannender, gewann auch dieses Jahr das Team „Stefan und die Riesen“ die Bayerische Raffballmeisterschaft.

Erst nach Abpfiff des letzten Turnierspiels stand der Sieger fest, der durch ein Unentschieden einen starken Gegner namens „Gansl Roses“ auf den zweiten Platz verwies.

Eine Eigenkreation

Die Bronzemedaille erkämpfte sich an einem regenreichen Wochenende im Schlosshölzl in Woffenbach das Team des „Sportclub Heide“. Insgesamt traten zum 15-jährigen Turnierjubiläum sieben Mannschaften an und würdigten mit Unterstützung zahlreicher Zuschauer die ursprünglich von den Woffenbacher Pfadfindern der Siedlung Taizé entwickelte Sportart.

Bei dieser körperbetonten Sportart – eine Mischung aus Fußball, Handball und Rugby – stehen sich zwei Mannschaften gegenüber. In zweimal zwölf Minuten müssen die Mannschaften auf dasselbe Tor spielen und versuchen, gegen einen unparteiischen Torwart Punkte zu erzielen.

Flüchtlings-Team dabei

Mit von der Partie war auch dieses Jahr wieder das „Syrian International Team“, welches aus Woffenbacher Flüchtlingen besteht.

nn