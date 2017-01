Raiffeisen-Fusion: Geheimniskrämerei nach Gutsherrnart

NEUMARKT - Die überraschende Fusion der Raiffeisenbank Neumarkt mit der VR Bank Nürnberg ist überschattet von Kommunikationspannen, die viele Fragen der Anteilseigner offen lassen. Eine lautet: Warum ist der Landkreis-Zusammenschluss tabu?

Die Raiffeisenbank Neumarkt gibt ihre Eigenständigkeit auf und schließt sich mit der VR Nürnberg zusammen. © Günter Distler



Das Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank Neumarkt hat es kommen sehen: Es sei doch klar gewesen, dass die Rundmail vor Weihnachten an die Raiffeisen-Mitarbeiter zu dem Thema Fusion mit der VR-Bank Nürnberg sofort der Presse zugespielt wird. Wurde sie dann auch, gottseidank. Diese Mail war der Auslöser für die Recherche und die Berichterstattung über die geplante Fusion — und außer einer nichtssagenden, geradezu lyrischen Pressemitteilung am Tage und einem einzigen Hintergrundgespräch mit Vorstand Josef Hofbauer blieb dieser interne Brief bisher die einzige Quelle für die Berichterstattung.

Und deshalb gilt es, eine Dauer-Kommunikationspanne der Raiffeisenbank Neumarkt zu betrachten. Pressekonferenz am Tag des Bekanntwerdens? Fehlanzeige. Der Vorstandsvorsitzende Josef Dunkes kam dem Interviewwunsch der Neumarkter Nachrichten bisher nicht nach, nicht am Tag der sensationellen Nachricht, nicht nach Weihnachten und vor dem Jahreswechsel und auch nicht nach Neujahr. Tage, die er nicht im Urlaub, sondern am Schreibtisch zugebracht hat. Dass die NN angesichts dieser Gesprächsverweigerung in der Zwischenzeit bei Aufsichtsräten recherchiert haben, dürfte nun nicht ohne Wirkung geblieben sein: Die Raiba hat für den 18. Januar zu einer Pressekonferenz in Neumarkt eingeladen.

Große Erwartungen hinsichtlich mehr Transparenz gibt es, ehrlich gesagt, nicht. Der zwölfköpfige Aufsichtsrat — dessen Zusammensetzung offenbar ein gut gehütetes Geheimnis ist — wird jetzt im Januar wieder tagen, nichtöffentlich wie eh und je. Und dann soll 2017 eine Serie von örtlichen Genossenschaftsversammlungen stattfinden, wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Geheimniskrämerei ist hier Programm, quasi das Gegenbild einer modernen Corporate Governance, die gewöhnlich eine transparente Unternehmenskommunikation auf die Agenda setzt. Transparent wäre auch, zu kommunizieren, warum man in der Fusionsphase bestimmte Dinge gerade nicht kommuniziert. Aber dazu müsste man reden, nach dem Motto „Reden ist Gold“, wie das IHK-Magazin gerade getitelt hat.

Derweil schießen allerhand Gerüchte ins Kraut, werden die Redaktionen mit anonymen Briefen bombardiert, die man als Leserbriefe natürlich nicht abdrucken kann. Und fragen kann man auch niemanden, ob die schönfärberisch „Verschmelzung“ genannte Fusion angeblich „auf Augenhöhe“ wirklich nur den Vorständen und Führungskräften nützt, während die Mitarbeiter und Kunden eher Nachteile haben. Niemand gibt Auskunft darüber, warum die Aufsichtsräte zwar über den Zusammenschluss der drei Landkreis-Raiffeisenbanken intensiv gesprochen haben,aber niemals auf das Angebot ernsthafter Verhandlungen eingegangen worden ist. „Das ist Vorstandssache“, sagte ein Aufsichtsrat. Und der Vorstand wird seine Gründe haben. Nur: Wir erfahren sie nicht.

Fragen über Fragen: Eine Fusion zum 1. Januar, aber die Geschäfte sollen wirklich getrennt weiterlaufen, bis die Vertreterversammlungen im Juni alles abnicken werden? Es wird Gründe geben, die Gremiumssitzungen nicht vorzuverlegen. Nur: Sie sind unbekannt.

WOLF-DIETRICH NAHR

