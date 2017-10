Rail.One aus Neumarkt baut Werk für die Bahn

NEUMARKT - Rail.One hat eine umfangreiche Ausschreibung der Deutsche Bahn AG gewonnen. In den kommenden 15 Jahren produziert die Neumarkter Unternehmensgruppe in einem neu zu bauenden Werk in Schwandorf Weichenschwellen für das Netz der Bahn.





Rail.One hat einen Großauftrag der Deutschen Bahn erhalten. © Edgar Pfrogner



Der Neumarkter Experte für Betonschwellen und Fahrwegsysteme für den schienengebundenen Fern- und Nahverkehr baut im Auftrag der Deutschen Bahn ein neues Werk in Schwandorf. Auf dem dortigen Gelände der DB Netz AG entsteht ein Produktionswerk für Weichenschwellen im deutschen Eisenbahnnetz.

Den Auftrag dazu gewann nun Rail.One mit der Tochtergesellschaft Heptus 243 GmbH und sicherte sich damit zugleich den Betrieb des Werks über 15 Jahre. Mit einem jährlichen Produktionsumfang von bis zu 180<ET>000 Meter wird das Werk ein Drittel des Gesamtbedarfs der Deutschen Bahn abdecken.

Für die Neumarkter PCM Rail.One AG und deren deutscher Tochtergesellschaft, der Rail.One GmbH, stellt dieser Zuschlag einen wichtigen Baustein für deren Marktstellung im Kernmarkt Deutschland dar.

