Rail.One eröffnet Schwellenwerk in Aschaffenburg

Neumarkter Unternehmen beliefert von Unterfranken aus vor allem die Deutsche Bahn — Indischer Eigentümer beim Start dabei - vor 56 Minuten

NEUMARKT/ASCHAFFENBURG - Rail.One startet nach zehnmonatiger Bauzeit die Serienproduktion im neuen Aschaffenburger Werk und gewährt während der Eröffnungsfeier Einblicke in den Produktionsstandort. Künftig liefert das Unternehmen bis zu 600 000 Betonschwellen pro Jahr aus seinem neuen Werk.

In der neuen Produktion von Rail.One in Aschaffenburg ist die Herstellung von bis zu 600 000 Bahnschwellen pro Jahr möglich. © Foto: Rail.One



In der neuen Produktion von Rail.One in Aschaffenburg ist die Herstellung von bis zu 600 000 Bahnschwellen pro Jahr möglich. Foto: Foto: Rail.One



Mit zahlreichen Unterschriften auf der symbolisch ersten serienproduzierten Schwelle aus Aschaffenburg nimmt die Neumarkter Unternehmensgruppe Rail.One ihr neues Betonschwellenwerk in Aschaffenburg in Betrieb. Im Beisein von Vertretern aus Politik und Wirtschaft, zahlreichen Nachbarn und der Belegschaft des neuen Standortes eröffnet Jochen Riepl, Vorstand der PCM Rail.One AG das Werk feierlich: "Unser neuer Standort ist eine sehr wichtige Ergänzung für unsere weiteren Produktionsstätten in Deutschland und damit für den nachhaltigen Erfolg unserer gesamten Unternehmensgruppe."

Für den wichtigsten Kunden, die Deutsche Bahn, sei das Unternehmen weiterhin mit vier Standorten vertreten. "Unserer Tradition und unserem Ruf verpflichtet, werden wir auch aus diesem neuen Werk zuverlässig hochwertige Produkte für den Neu- und Ausbau sowie die Instandhaltung des deutschen Bahnnetzes liefern."

Und so freute sich Jochen Riepl auch über die Anwesenheit des Aufsichtsrates der Gruppe, der den langen Weg aus Indien auf sich nahm, um die Eröffnung gemeinsam mit den Gästen zu feiern. Seinen Worten pflichtet anschließend auch Gesellschafter und

Eine indische Delegation des Rail.One-Eigentümers Mittal ist zur Eröffnung des neuen Werkes nach Aschaffenburg gekommen und hat sich mit dem Management um die erste Serien-Schwelle geschart. © Foto: Rail.One



Eine indische Delegation des Rail.One-Eigentümers Mittal ist zur Eröffnung des neuen Werkes nach Aschaffenburg gekommen und hat sich mit dem Management um die erste Serien-Schwelle geschart. Foto: Foto: Rail.One



Aufsichtsratsvorsitzender Kamal Kumar Mittal in seiner Rede bei: "Heute erweitern wir unsere Familie um das modernste Schwellenfertigungswerk und das erfüllt mich mit Stolz. Dass wir so weit gekommen sind, ist eine weitere große Leistung unseres Teams hier in Deutschland."

Drei Jahre geplant und gebaut

Nach drei Jahren Planungs- und Bauphase markiert das neuste Betonschwellenwerk von Rail.One einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensstrategie. Mit seiner großen Produktionskapazität und einer Lagerkapazität von 120 000 Schwellen sowie seiner zentralen Lage bietet der Standort viele Vorteile zugleich.

Das Werk ergänzt die drei weiteren deutschen Standorte in Coswig, Kirchmöser und Neumarkt mit jeweils anderen spezifischen Fertigungsverfahren und Produktportfolios.

nn