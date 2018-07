Rail.One fasst in Schweden Fuß

NEUMARKT - Ein Neumarkter Unternehmen findet eine internationale Kooperation: Der Schwellenhersteller PCM Rail.One AG und S:t Eriks AB haben sich gemeinschaftlich der Herstellung und Lieferung von innovativen Feste-Fahrbahn-Lösungen für Hochgeschwindigkeitsstrecken, Tunnel- und Brückenprojekte in Schweden verschrieben.

Das von Rail.One entwickelte System RHEDA 2000 ist eines der weltweit am weitesten verbreiteten Feste- Fahrbahn-Systeme für Hochgeschwindigkeitsstrecken. Das System wurde auf über 4 000 Kilometern Bahnstrecken in Europa, dem Mittleren Osten und Asien installiert.

Mit S:t Eriks langjähriger Erfahrung und dem starken lokalen Netzwerk in der schwedischen Bauindustrie bieten die beiden Unternehmen gemeinsam fortschrittliche Fahrbahnlösungen für Fernverkehrsstrecken sowie Nahverkehrsprojekte in Schweden an.

Torsten Bode, "Chief Sales Officer" bei Rail.One, erläutert das Ziel der strategischen Zusammenarbeit: "Mit S:t Eriks als starkem lokalen Partner an unserer Seite wollen wir den Markt schnell und effizient ansprechen, in den Dialog mit den Bahnbehörden treten und unsere Produkte vor Ort herstellen. Rail.One ist dank der Ausrichtung für wachsende internationale Märkte und der Zusammenarbeit mit professionellen und zuverlässigen Partnern in den letzten 20 Jahren stetig gewachsen. Skandinavien und Großbritannien sind zwei der Märkte, auf denen die Feste-Fahrbahn-Lösungen heute und in den nächsten 15 Jahren große Beachtung finden werden. In den nordischen Ländern wollen wir innovative und nachhaltige Feste- Fahrbahn-Systeme anbieten, die auf die Anforderungen unserer nordischen Kunden in puncto Design zugeschnitten sind. Wir haben bereits wichtige Projekte, zum Beispiel in Norwegen und Finnland, gewonnen und sind auf dem besten Weg, das System RHEDA 2000 auf dem nordischen Markt zu etablieren."

