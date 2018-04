"Ramadama" in Postbauer-Heng: Sieben Schlepper voll gemacht

Der Frühling ist da, Zeit fürs große Reinemachen. So auch am Samstag in Postbauer-Heng. In diesem Jahr organisierte die Freiwillige Feuerwehr Postbauer die „Ramadama“-Aktion, die schon seit über 15 Jahren auf Initiative der drei Feuerwehren in Postbauer-Heng durchgeführt wird. Mit dabei sind auch die Jugendfeuerwehr und die Kinderfeuerwehr Postbauer-Heng. Knapp 100 freiwillige Helfer haben rund um Postbauer-Heng die Wege und Fluren vom Dreck und Abfall gesäubert. Aufgeteilt in Gruppen gingen die Saubermänner beherzt ans Werk. Sieben Schlepper waren nötig, um den Unrat wegzukarren. Es war in diesem Jahr bedeutend mehr Dreck als in den Jahren zuvor, der von gewissenlosen Menschen in der Natur entsorgt wurde. Viel illegaler Müll, volle blaue Säcke, alte Grills und Bettzeug wurden einfach hingeworfen. Zudem erzählte einer der kleinen Sammler: „Ich habe am Naturbad einen vollen Kasten Bier und eine volle Flasche Wodka und Becher gefunden.“ Nach der Aktion trafen sich die Helfer im Feuerwehrzentrum zu einer Brotzeit, die von der Marktgemeinde spendiert wurde, und Bürgermeister Horst Kratzer dankte allen Helfern, ganz besonders aber den Jugendlichen für ihren Einsatz. Der Jugendfeuerwehr, die heuer nach Finnland fährt, versprach Kratzer eine finanzielle Unterstützung seitens der Marktgemeinde. © reh/Foto: Resi Heilmann