Randale an Regensburger Mittelschule

Schüler warf Stuhl aus dem Fenster - Feuerwerkskörper im Klassenzimmer gezündet - vor 45 Minuten

REGENSBURG - Alarmiert durch einen Notruf eilten am Mittwoch gegen 11.30 Uhr mehrere Streifen der Polizei Regensburg zur Konrad-Grund- und -Mittelschule in Regensburg. Laut Anrufer sei es vorher zu einer Randale in einem Klassenzimmer gekommen, bei der Einrichtungsgegenstände aus dem Fenster geworfen wurden und jemand versucht habe, ein Feuer zu legen.

Sportstunde ausgefallen: Unbeaufsichtigten Mittelschülern in Regensburg fiel nichts Besseres ein als Krawall im Klassenzimmer. © Polizei



Nachdem die Polizeistreifen an der Schule eintrafen, konnten sie feststellen, dass in einem Klassenzimmer der 9. Klasse elf männliche Schüler wegen eines ausgefallenen Sportunterrichts alleine waren.

Während dieser Zeit hatte ein Schüler mehrere Gegenstände, darunter auch einen Stuhl und ein Regal sowie kleinere Schulutensilien, aus dem Fenster des Raums geworfen. Vor dem Fenster habe sich keine Person befunden. Verletzt wurde dadurch glücklicherweise niemand.

Ein zweiter Schüler wiederum zündete im Klassenraum einen Feuerwerkskörper. Ob hierbei ein Sachschaden entstand, wird derzeitig geprüft.

Gegen die beiden Hauptakteure im Alter von 14 und 16 Jahren wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung sowie einer Ordnungswidrigkeit nach dem Sprengstoffgesetz ermittelt. Zu Verletzungen von anderen Schülern oder Lehrern kam es nicht. Die betroffenen Schüler wurden nach Abschluss des Polizeieinsatzes an die Schulleitung übergeben.

