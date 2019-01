Randale vor Disko

Kripo ermittelt nach Rauferei in Silvesternacht - vor 27 Minuten

MÜHLHAUSEN - Ein Streit vor einer Mühlhausener Diskothek ist eskaliert, die Kripo ermittelt nach der Rauferei wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verdachts eines möglichen Tötungsdelikts.

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages gerieten vor einer Mühlhausener Diskothek ein Mann und ein Brüderpaar in Streit. Im Laufe einer körperlichen Auseinandersetzung ging der Mann zu Boden und soll von einem der Brüder gegen den Hals-/Kopfbereich getreten worden sein. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt deshalb wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und eines möglichen Tötungsdelikts.

Am 1. Januar, gegen 4.15 Uhr, kam es zu dem Streit zwischen einem 44-jährigen Mann und einem Brüderpaar im Alter von 21 und 22 Jahren. Alle Beteiligten wohnen im Landkreis Neumarkt. Aus dem Streit, dessen Ursache noch Teil der Ermittlungen ist, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Bei dieser soll der 44-Jährige mindestens einen Faustschlag ins Gesicht erhalten haben. Im weiteren Verlauf ging der Mann zu Boden und soll dabei von einem der Beteiligten gegen den Hals-/Kopfbereich getreten worden sein. Schließlich flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Sie waren jedoch beteiligten Personen namentlich bekannt.

Während der Geschädigte ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden musste, leitete die Polizeiinspektion Neumarkt eine Fahndung nach den Tatverdächtigen ein. Sie konnten an ihren Wohnadressen festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung wurden Blutentnahmen durchgeführt und es konnten auch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurde aich festgestellt, dass alle Beteiligten unter dem Einfluss von Alkohol standen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird wegen gefährlicher Körperverletzung, aber auch wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts ermittelt.

Die Kripo bittet um weitere Zeugenhinweise. Wer kann zu dem Geschehen in der Silvesternacht in der Kirchgasse in Mühlhausen sachdienliche Angaben machen? Auch Hinweise zu Wahrnehmungen vor der Auseinandersetzung können für die Ermittler hilfreich sein.

Hinweise werden unter Telefon (09 41) 5 06-28 88 oder durch jede andere Polizeidienststelle entgegen genommen.