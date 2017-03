Rasende Hasen starten in neue Saison

BERG/MITTERROHRENSTADT - Die Auszeichnungen für viele Vereinsmitglieder waren wieder der Höhepunkt der Jahreshauptversammlung des Racing-Hasen-Teams Rohrenstadt im Vereinslokal "Goldene Krone".

Diese „rasenden Hasen und Häsinnen“ wurden ausgezeichnet. Foto: Foto: Fügl



Dazu gab es ausführliche Rechenschaftsberichte des Schriftführers und Kassenverwalters, des Sportleiters sowie von RHT-Chef Josef Mederer. Dem verstorbenen Markus Hirschmann wurde mit einer Gedenkminute Ehre erwiesen.

Das Jahresprogramm 2016 des Racing-Hasen-Teams – insgesamt 16 Veranstaltungen – war gespickt mit gesellschaftlichen, vereinsinternen und kirchlichen Terminen. Vom Neujahrsempfang der Gemeinde führte die Spur zu verschiedenen motorsportlichen Events, zu Geburtstagsjubiläen bis zum Vereinsausflug und dem großen Grillfest.

Die "rasenden Hasen" können derzeit 164 Zweibeiner vorweisen. Für diese wird nach den Erläuterungen des Schriftführers Johann Kerschensteiner auch 2017 wieder jede Menge geboten. Offizieller Start des aktiven Geschehens ist am 25. März mit einem Kart-Wettbewerb in Wackersdorf.

Am 6. Mai findet der Vereinsausflug statt und am 2. Juli wird gemeinsam mit der SKK Stöckelsberg das große Lindenfest gefeiert. Am 27. August laden die RHT-Asse zum Auto-Cross-Slalom, der 25. November ist den Vereinsbesten zur Ehrung ihrer Gesamtleistungen in den verschiedenen Wettbewerben vorbehalten.

30 Jahre im Team

Nach dem Kassenbericht des Schatzmeisters Michael Pleisteiner – die Revisoren bestätigten eine hervorragende Buchführung – wurde dem Führungsteam einstimmig Entlastung erteilt. Eine umfangreiche Ehrungszeremonie für langjährige Mitglieder war der krönende Schlusspunkt des "Hasen-Treffs". Vorsitzender Josef Mederer belohnte zahlreiche RHT-Mitglieder mit Urkunden und Abzeichen. Zehnjährige Jubilare sind Erwin Federhofer, Fabian Gmelch und Marco Mederer. 20 Jahre dabei sind Martin Gruber, Michael Himmler, Klaus Kanetzky, Roland Kerschensteiner und Stephan Kerschensteiner. Auf 25-jährige Mitgliedschaft können Elisabeth Loschge sowie Michael Pleisteiner verweisen, und gar drei Jahrzehnte schon sind Hubert Mederer und Albert Pleisteiner mit dabei.

Das war aber noch nicht alles: Ein leckeres Essen für alle sorgte für beste Stimmung bis spät in die Nacht.

