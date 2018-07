Raser landete im Graben

Verdacht eines illegalen Autorennens - 50 000 Euro Schaden - vor 36 Minuten

AMBERG/SCHMIDMÜHLEN - Schwer verletzt wurde ein 24-Jähriger bei einem Verkehrsunfall. Er steht im Verdacht, an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen zu haben.

Polizei © Polizei



Polizei Foto: Polizei



Der 24-Jährige aus dem Raum Hessen war auf der Staatsstraße 2235 von Schmidmühlen in Richtung Eglsee unterwegs. Laut Zeugenangaben kam er aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit kurz nach Eglsee von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals zunächst auf der Fahrbahn und landete schließlich mehrere Meter im Graben. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

An dem hochmotorisierten neuwertigen Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50 000 Euro. Der Unfallverursacher hat eine Anzeige wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zu erwarten, da er sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit fortbewegte, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug zu erreichen.