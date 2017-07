Rat und Hilfe, wenn das Zeugnis richtig mies ist

Hier gibt‘s in Neumarkt Informationen zu Nachprüfungen und verschiedenen möglichen Schullaufbahnen - vor 35 Minuten

NEUMARKT - Heute geht für die bayerischen Schüler das Schuljahr zu Ende. Bei manchen haben die Anstrengungen beim Lernen nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Vielleicht machen sich deshalb bei diesen Schülern und deren Eltern Sorgen breit um die Frage, wie es schulisch weitergehen soll.

Manche strahlen, wenn sie ihre Zeugnisnoten lesen, bei anderen hat es vielleicht nicht so gut geklappt. Bei Problemen oder Fragen gibt es Rat und Unterstützung. © Winckler



Zuallererst können sich Eltern und Schüler direkt an die Lehrkräfte wenden. Darüber hinaus beraten an den Schulen besonders ausgebildete Beratungslehrkräfte und Staatliche Schulpsychologen. Schulartübergreifend stehen zudem auch die Beratungslehrkräfte und die Staatlichen Schulpsychologen der Staatlichen Schulberatungsstellen mit Rat und Hilfe bereit. Sie alle können Eltern und Schüler bei der Suche nach geeigneten Schullaufbahnen und Abschlüssen unterstützen – etwa in Sachen Nachprüfung, "Besondere Prüfung", Vorrücken auf Probe oder Schulwechsel

Das Internetportal "Mein Bildungsweg" bietet einen fundierten Überblick über die Vielfalt von schulischen Bildungswegen in Bayern. Die Staatliche Schulberatungsstelle für die Oberpfalz ist unter Tel. (09 41) 2 20 36 zu erreichen. Weitere wichtige Informationen gibt es unter www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/oberpfalz (Merkblätter)

nn