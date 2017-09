Räte wollen öffentlich tagen: Sondersitzung platzt nach 30 Minuten

Oberbürgermeister Thumann beklagt Aktionismus im Vorfeld der OB-Wahl - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Sitzung begann um 12 Uhr, um 12.30 Uhr war sie schon wieder vorbei und eineinhalb Stunden später gab es eine lange Stellungnahme aus dem Rathaus zur Vertagung der nicht-öffentlichen Sondersitzung zum Thema überörtliche Rechnungsprüfung und ihre Konsequenzen.

Rathaus Neumarkt © Etzold



In der Sondersitzung sollte es um die überörtlichen Rechnungsprüfungen der Jahre 2010 bis 2015 gehen, zudem um das Protokoll der Sitzung des Rechnungsprüfungsauschusses. Hintergrund: Mit dem Wissen um diese Berichte, heißt es von Seiten der CSU, hätte man sich bei der Einstellung weiterer vier Feuerwehrmänner anders verhalten, sprich, nicht zugestimmt. Doch diese Berichte, obwohl im Rathaus vorhanden, seien nicht bekannt gemacht worden (wir berichteten ausführlich).

Was in den Prüfberichten steht, wird von der Stadtverwaltung unter Verschluss gehalten. So durften die Räte die Berichte, "die sind dick wie ein Telefonbuch", sagte einer, einsehen. Eine Herausgabe an die Fraktionen, um sie in Ruhe durchzuarbeiten, komme aber nicht in Frage. Das wie die Tatsache, dass die Verwaltung die Sondersitzung als nicht-öffentlich einstufte, stieß manchem schon vorher schwer auf.

Konsequenz: Die Sitzung hatte noch nicht richtig begonnen, schon stellte ein Rat den Antrag zur Geschäftsordnung, die Sitzung zu vertagen. Mit den Stimmen von CSU und SPD, so der OB in einer Pressemitteilung nach der Sitzung, sei er durchgegangen. Nun, war zu hören, soll die Sitzung öffentlich fortgesetzt werden.

OB Thomas Thumann schreibt in einer Presseerklärung, die den Neumarkter Nachrichten vorliegt: Es sei nur diskutiert worden, ob die Sitzung öffentlich oder nicht-öffentlich sein oder gar, ob sie vertagt werden soll. Thumann wörtlich: