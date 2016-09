Räuber läuteten mit Pistole in der Hand

SINZING/KLEINPRÜFENING - Schreck am späten Abend: Es läutete an der Tür, ein Ehepaar öffnet - und sieht sich drei maskierten Männern, bewaffnet mit Pistolen gegenüber. Gestern geschehen in Sinzing.

Es war gegen 23.30 Uhr, als es an der Haustüre des Ehepaares läutete. Der 39-jährige Besitzer des Einfamilienhauses öffnete die Haustüre - und sah sich drei maskierten und mit Pistolen bewaffneten Männer gegenüber, die ins Haus drangen und das Ehepaar bedrohten.

Die maskierten Männer sprachen gebrochen Deutsch. Die Täter waren dunkel gekleidet. Das Ehepaar musste unter Vorhalt der Pistolen den Safe öffnen. Die Täter entwendeten aus ihm Bargeld und Gold. Sie fesselten das Ehepaar und flüchteten. Die beiden konnten sich jedoch wieder selbst befreien und die Polizei alarmieren.

Die Täter flohen mit dem getunten, silbernen Mercedes AMG des Ehepaares. Der Pkw wurde keine 500 Meter vom Tatort entfernt aufgefunden.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter Telefon: 0941/506-2680.



