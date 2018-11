Räuberische Erpressung am Neuen Markt: Zeugen gesucht

Unbekannter forderte von 18-Jährigem Geld und drohte mit Schlägen - Kripo ermittelt - vor 23 Minuten

NEUMARKT - Ein bislang Unbekannter soll am Montagabend, 19. November, am Neuen Markt von einem 18-Jährigen unter Androhung von Gewalt Geld gefordert haben. Die Kripo sucht nun nach dem Täter. Wer hat Hinweise zu dem Geschehen am Ausgang Dammstraße?

Der Neue Markt am Eröffnungstag. © Günter Distler



Gegen 19.30 Uhr hatte der Geschädigte das Einkaufszentrum zur Dammstraße hin verlassen und sich zur Raucherbox begeben. Dort traf er auf einen ihm Unbekannten und händigte ihm auf dessen Bitte hin eine Zigarette aus. Dann drohte der Fremde plötzlich mit Schlägen, sollte er kein Geld von dem 18-Jährigen bekommen.

Eingeschüchtert übergab der Geschädigte dem Aggressor mangels Bargeld seine Zigarettenschachtel. Der Unbekannte riss dem jungen Mann daraufhin seine Kopfhörer herunter, bespuckte und beleidigte ihn.

Sicherheitsdienst informiert

Der 18-Jährige wandte sich an den Sicherheitsdienst im Markt, der die Polizei verständigte. Die Fahndung blieb erfolglos. Die Kripo Regensburg übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen an Tel. (0 91 41) 5 06-28 88.

Korpulente Figur, verbundene Hand

Der Unbekannte soll etwa 1,85 Meter groß, kräftig bis korpulent und dunkel gekleidet gewesen sein. Er sprach deutsch und hatte ein europäisches Erscheinungsbild. Eine Hand sowie ein Finger der anderen Hand waren mit hellem Verband eingebunden.

