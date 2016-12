Raubüberfall: Junges Paar flüchtet mit Waffe und Geld

Polizei sucht mit Täterbeschreibung nach zwei etwa 20-Jährigen - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Am frühen Dienstagabend betrat ein junges Paar die Lottoannahmestelle im Regensburger Einkaufszentrum West. Die beiden bedrohten die Angestellte mit einer Waffe und flüchteten anschließend zu Fuß mit dem vierstelligen Geldbetrag.

Laut Angaben der Polizei kamen der junge Mann und die junge Frau gegen 17.45 Uhr in die Lottoannahmestelle in der Agnesstraße in Regensburg. Mit einer Schusswaffe bedrohten die beiden die 23-jährige Angestellte und forderten Bargeld. Die Angestellte übergab dem Paar einen vierstelligen Betrag, daraufhin flüchteten die beiden Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die 23-jährige Verkäuferin musste nach dem Überfall kurz ärztlich behandelt werden, blieb sonst aber unverletzt.

Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Die Beamten veröffentlichten eine Personenbeschreibung der beiden Täter:

Der Mann ist etwa 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Mütze, einen grauen Schal, eine graue Jogginghose, eine schwarze Bomberjacke und schwarze Handschuhe.

Seine Begleiterin war ebenfalls etwa 20 Jahre alt, ihre Körpergröße wird auf 1,58 Meter geschätzt.Sie hatte eine schwarze Mütze über ihre schwarzen schulterlangen Haare gezogen und trug ebenfalls einen grauen Schal. Sie hatte eine beigefarbene Stofftasche bei sich, trug eine blaue Jeans und schwarze halbhohe Stiefel.

Zeugen des Überfalls oder der Flucht sollen sich unter der Telefonnummer 09415062888 mit der Kriminalpolizei Regensburg in Verbindung setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als

Mail an die Redaktion