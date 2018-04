Realschule Berching ist Fairtrade-Schule

Nachhaltigkeit und fairer Handel im Alltag und im Unterricht - vor 1 Stunde

BERCHING - Knapp drei Jahre ist es her, dass sich die Realschule Berching auf Initiative der Studienrätin Barbara Rehm um den Titel "Fairtrade School" beworben hat. Gestern wurde nun bei einer Feierstunde in der Turnhalle das Siegel verliehen.

Die 71 Schüler der Fairtrade-Teams mit Lehrern, Schulleiterin Ingrid Sobotta, Landrat Gailler und der Referentin von „Transfair“. © Foto: Anton Karg



Ein Schuljahr lang hatten sich 71 Zehntklässler mit dem Thema auseinander gesetzt und die verschiedenen Kriterien in Teams erarbeitet. Zur Belohnung überreichte ihnen die Referentin des Vereins "TransFair", Astrid Amler-Enders, am Mittwoch das Fair-Trade-Siegel und eine entsprechende Urkunde.

Landrat Willibald Gailler, der bei der Verleihung anwesend war, lobte das Engagement der Schule: Statt einfach nur zu sagen "man sollte, müsste oder könnte", gehe die Schule die Probleme an. Dadurch leiste die Schule laut dem Landrat "einen kleinen Beitrag zur Entwicklungshilfe".

Beispielsweise durch den Kauf und Verkauf fair gehandelter Produkte für den Schulalltag wie die Ministerialbeauftragte für Realschulen, Maria Kinzinger, informierte. Außerdem arbeitet die Realschule eng mit dem hiesigen "Eine-Welt-Laden zusammen.

Ausbeuterische Bedingungen

Laut Maria Kinzingers Angaben werden weltweit rund 215 Millionen Kinder zur Arbeit gezwungen, 115 Millionen davon unter unmenschlichen und ausbeuterischen Bedingungen. Mehr als 1,6 Millionen Kleinbauern seien hingegen mittlerweile Teil der Fairtrade-Bewegung, berichtete Kinzinger weiter: 7000 faire Produkte werden mittlerweile durch den Handel angeboten.

Für die Themen sensibilisieren

Die Kampagne "Fairtrade-Schools" hat das Ziel, durch das Thema "Fairer Handel" Schulen und deren Schüler für ein globales Denken und nachhaltiges Handeln zu sensibilisieren. Engagierte Schulen sollen zudem miteinander vernetzt werden, um gemeinsam mit anderen Akteuren auf lokaler Ebene Aktionen zum fairen Handel durchzuführen. "Wir bieten interessierten Schulen ein Paket an Informationen, Beratung, Dienstleistungen und Materialien an, das es erleichtert, globales Lernen und Nachhaltigkeit wie einen roten Faden in den verschiedenen Bereiche des Schulalltages einzubauen", so die Projektverantwortliche Amler-Enders.

Die Feierstunde wurde unter anderem umrahmt durch Lieder des Schulchors und Informationen des Fairtrade-Teams zu Anbau und Vermarktung fair gehandelter Erzeugnisse wie Baumwolle, Bananen, Reis und Schokolade.

ANTON KARG