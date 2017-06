Rege Diskussion über neue Düngeverordnung

LAUTERHOFEN - Insgesamt 35 interessierte Landwirte nahmen an der Felderbegehung im zukünftigen Wasserschutzgebiet teil.

Bei der Felderbegehung in Lauterhofen wurden die Landwirte von Maximilian Graml, Teamleiter des Erzeugerrings, über Pflanzenschutz- und Düngestrategien informiert. © Foto: Jutta Riedel



Eingeladen hatte der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pettenhofener Gruppe in Zusammenarbeit mit der Erzeugerringberatung und den Ämtern für Landwirtschaft Amberg und Neumarkt sowie dem Fachzentrum Agrarökologie.

Xaver Lang, Vorsitzender des Zweckverbands, gab einen Überblick über den momentanen Sachstand zu dem derzeit noch nicht endgültig festgelegten Wasserschutzgebiet. Er sicherte zu, weiterhin mit den Landwirten einen offenen Dialog zu führen und betonte seine Bereitschaft, jederzeit die Gedanken und Bedenken der Bauern anzuhören und gegebenenfalls mit einzuflechten.

Infos vom Wasserberater

Wasserberater Josef Bösl und sein neuer Beraterkollege Josef Weiß vom Fachzentrum für Agrarökologie boten den Landwirten Unterstützung an bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in der Landwirtschaft. Angesprochen wurden auch Greening-Anforderungen sowie die Anwendung des bayerischen Kulturlandschaftsprogramms in den Betrieben.

Bei der Felderbegehung informierte Maximilian Graml, Teamleiter der Erzeugerringberatung, anhand der einzelnen Kulturen über die richtigen Pflanzenschutz- und Düngestrategien, abhängig vom Nährstoffbedarf der jeweiligen Pflanzen und ihren Krankheiten. Rege diskutierten die Landwirte mit Graml und den Pflanzenbauern Wolfgang Wittmann und Joachim Nagy von den beiden Landwirtschaftsämtern über die neue Düngeverordnung und deren Umsetzung. Weiterer Diskussionspunkt war der Stickstoffdüngeversuch von Junglandwirt Stefan Kellermann in seiner Sommergerste.

Bei der abschließenden Besichtigung des Hallerbrunnens erläuterte Wassermeister Elmar Halk ausführlich und verständlich Fragen zur Trinkwassergewinnung und dem anstehenden Einbau eines Aktivkohlefilters.

