Regens-Wagner-Azubis in Lauterhofen mit tollen Prüfungs-Leistungen

Mit Einser-Zeugnissen Aus- und Weiterbildung abgeschlossen - vor 1 Stunde

LAUTERHOFEN - In der Regens-Wagner-Einrichtung in Lauterhofen freut sich die Belegschaft über die Abschlussnoten zweier Mitarbeiter: Simone Nibler und Vanessa Polster beendeten ihre Ausbildung mit Bravour.

In der Regens-Wagner-Einrichtung in Lauterhofen freut sich die Belegschaft über die Abschlussnoten zweier Mitarbeiter: Simone Nibler und Vanessa Polster beendeten ihre Ausbildung mit Bravour. © Jutta Riedel



In der Regens-Wagner-Einrichtung in Lauterhofen freut sich die Belegschaft über die Abschlussnoten zweier Mitarbeiter: Simone Nibler und Vanessa Polster beendeten ihre Ausbildung mit Bravour. Foto: Jutta Riedel



In der Regens-Wagner-Einrichtung in Lauterhofen freut sich die Belegschaft über die Abschlussnoten zweier Mitarbeiter. Die 21-jährige Simone Nibler aus Lauterhofen hat die dreijährige Ausbildung zur staatlich geprüften Altenpflegerin mit 1,5 abgeschlossen und dafür einen Staatspreis erhalten. Ihre Kenntnisse erwarb Nibler in der Regens Wagner in Lauterhofen unter Praxisleiterin Maria Frank, die Berufsschule absolvierte sie in Neumarkt. Jetzt ist sie in der Einrichtung im Pflegebereich übernommen worden und freut sich, hier eine Arbeitsstelle sicher zu haben, die ihren Wünschen entspricht.

Stolz ist Fersch auch auf die Leistung von Vanessa Polster, die bereits seit dreieinhalb Jahren in der Regens Wagner arbeitet. Polster ist Betriebswirtin für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, absolvierte vor zwei Jahren erfolgreich die Ausbildung zur staatlich anerkannten Desinfektorin und hat aktuell noch die Ausbildung zum Fachwirt für Reinigungs- und Hygienemanagement mit der Note 1,2 abgeschlossen.