Regens Wagner zieht in die Stadt Neumarkt

Neues Domizil für Heilerziehungspflege-Schule und Offene Hilfen in Neumarkt - vor 59 Minuten

NEUMARKT - 8700 Quadratmeter Brachland am Bahndamm in Neumarkt verwandelt die Regens-Wagner-Stiftung Lauterhofen in ein "soziales Zentrum", ein eigenes Regens-Wagner-Quartier am Rande der Altstadt. Die Fachschule für Heilerziehungspflege und die Offene Hilfen sind hier im vergangenen Herbst eingezogen. Am Freitag wurde das neue Gebäude am Ende der Dr.- Schrauth-Straße offiziell eingeweiht.

Bilderstrecke zum Thema Regens Wagner eröffnet Fachschule in Neumarkt Die Regens-Wagner-Stiftung Lauterhofen hat ihre neue Fachschule für Heilerziehungspflege in Neumarkt eingeweiht. Auch die Offenen Hilfen haben in dem neuen Gebäude Büroräume bezogen.



Architekt Dordea übergab den Schlüssel an Gudrun Faltus, Andreas Fersch und Horst Meier. © F.: dg



Architekt Dordea übergab den Schlüssel an Gudrun Faltus, Andreas Fersch und Horst Meier. Foto: F.: dg



"Um diesen Baugrund zu bekommen, haben wir sogar mit wilden Tieren kämpfen müssen", schmunzelte Andreas Fersch. Wobei der Gesamtleiter von Regens Wagner Lauterhofen leicht übertrieb: Als er vor Jahren gemeinsam mit Schwester Hildegard, seiner Vorgängerin, auf Standortsuche über das Gelände zwischen Freystädter und Dr.-Schrauth-Straße streifte, brach der Hund eines Gassigängers kläffend aus dem Gebüsch. Der junge Boxer wollte aber tatsächlich nur spielen.

Regens Wagner wählte den Standort für "zeitgemäße, barrierefreie und zentrumsnahe Gebäude". Mit dem Bau des ersten Hauses wurde im April 2015 begonnen, nachdem die Stiftung den Grund von der Stadt erworben hatte. 7,8 Millionen Euro kostete das neue Schulhaus, in dem Heilerziehungspfleger und -pflegehelfer für die Regens-Wagner-Einrichtungen in Nordbayern ausgebildet werden. Die Regierung der Oberpfalz schoss 2,5 Millionen Euro zu, die Aktion Mensch 250 000 Euro. Die laufenden Kosten übernimmt der Bezirk.

Zuvor war die Schule für Heilerziehungspädagogik (HEP) provisorisch im Hauptgebäude von Regens Wagner in Lauterhofen untergebracht. Die aktuell rund 90 HEP-Schüler, die die Ausbildung neben ihrem Beruf absolvieren, werden jeweils zwei oder drei Tage am Stück in hellen, modernen Klassenzimmern im zweiten Stock unterrichtet. Wohnen können sie in dieser Zeit weiterhin im Mutterhaus in Lauterhofen. "Viele nutzen aber die nun perfekte Anbindung zur Bahn", sagt Johann Kargl, der Stellvertreter von Schulleiter Horst Meier.

Wohnheim im Bau

Der Fachschülerchor sang bei der Einweihung der neuen Regens-Wagner-Schule. © Foto: De Geare



Der Fachschülerchor sang bei der Einweihung der neuen Regens-Wagner-Schule. Foto: Foto: De Geare



Die Ausstattung lässt kaum Wünsche offen: Interaktive Schultafeln, Laptops im Aufenthaltsbereich, Pflege-Puppen, Schulküche, Werkraum. Im Erdgeschoss gibt es eine hohe Aula, einen Mehrzweck-/Gymnastikraum, einen Musikraum.

In den Genuss von Küche und Speisesaal kommen auch die Regens Wagner Offenen Hilfen Neumarkt Nord, die den Ostteil des Gebäudes bezogen haben. Sie beschäftigen rund 40 hauptamtliche und 70 ehrenamtliche Mitarbeiter in den Bereichen Ambulant betreutes Wohnen in der eigenen Wohnung, Beratung, Familienunterstützender Dienst, Freizeitangebote und Schulbegleitung.

Bisher wurden für die Offenen Hilfen Räume bei der Caritas im Missionsheim angemietet. Dienstleiterin Gudrun Faltus sprach von nun "optimalen Bedingungen", dank derer man der "Vision von einem Landkreis, in dem Menschen mit Beeinträchtigungen selbstbestimmt leben können", wieder ein Stück näher gekommen sei. Auch Landrat Willibald Gailler betonte: "Wir setzen auf Inklusion."

Pfarrer Rainer Remmele, Geistlicher Direktor und Vorsitzender des Stiftungsvorstands, hielt zu Beginn einen Wortgottesdienst und segnete die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Vorstandsmitglied Schwester Antonia Stegmiller erläuterte die Genesis des Großprojekts; Architekt Georg Dordea vom Büro Haindl + Kollegen stellte dessen Annehmlichkeiten kurz vor. OB Thomas Thumann freute sich bereits auf den zweiten, noch größeren Komplex auf der anderen Straßenseite: Dort baut Regens Wagner derzeit ein Wohnheim für 24 Menschen mit Behinderung samt einer Förderstelle mit 28 Plätzen.

Bildergalerie unter

www.nordbayern.de/neumarkt

NICOLAS DAMM