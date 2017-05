Regensburg: Altkleider aus Container gestohlen

REGENSBURG - Zeugen hatten am Dienstagabend bemerkt, wie sich in der Ilmstraße in Regensburg Personen an einem Altkleidercontainer zu schaffen machten. Sie verständigten die Polizei.

Symbolfoto. © Clemens Helldörfer



Als diese eintraf, ertappte sie zwei Frauen im Alter von 32 und 23 Jahren auf frischer Tat dabei, wie sie Altkleider aus dem Container klauten.

Während eine der beiden in den Container geklettert war, um die Kleidungsstücke herauszureichen, sortierte die zweite Frau

aus den Kleidungsstücken die besseren Stücke aus und deponierte sie in einem großen Plastiksack für den Abtransport.

Die beiden Frauen wurden vorläufig festgenommen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aber wieder entlassen.

